Wer spielt wann gegen wen?

1. FC Nürnberg – Eintracht Frankfurt (Fr., 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund – FC St. Pauli (Sa., 15.30)

Hamburger SV – Werder Bremen

TSG Hoffenheim – 1. FC Köln

SC Freiburg – VfL Wolfsburg

Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern

FSV Mainz 05 – Bayern München (Sa., 18.30)

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart (So., 15.30)

Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04 (So., 17.30)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Den 1. FC Nürnberg sollte sich der Fußballfreund anschauen. Am besten gleich am Freitagabend gegen die Frankfurter Eintracht, wenn der "Club" den vierten Sieg in Folge erringt. Unter Anleitung des unterschätzten Dieter Hecking pflegt die Jugendriege um Gündogan, Ekici, Schieber, Hegeler oder den ehemaligen Frankfurter Chandler eine Mischung aus Widerborstigkeit (frag nach in Leverkusen) und Leichtigkeit (frag nach in Stuttgart). Verabschieden muss man sich bis auf Weiteres von dem Leitbild "Der Glubb is a Depp". Vor zwölf Jahren hatte die Vereinsführung unter dem legendären Michael Adolf Roth vor dem letzten Heimspiel zur Klassenerhaltsfeier geladen. Am Ende sind sie abgestiegen. Wie vor drei Jahren – als aktueller Pokalsieger. Doch in diesem Jahr kann man den Franken und ihrem Barden Miller the Killer gestohlen bleiben mit dem "ganzen Abstiegsgwaaf". Oder?

Welches Spiel dürfen Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Eigentlich das Nordderby, HSV gegen Bremen. Doch derzeit lernt Bremen gerade die Lektion Abstiegskampf für Anfänger. Und der HSV hat am Mittwoch die größte Schmach seit voruweseelerhaften Zeiten erlebt: Im Volkspark tanzten braun-weiße Quälgeister zu You'll never walk alone , und wer genau hinschaute, sah eine Kiste Astra im Mittelkreis. Schlimmer kann es für die Raute nicht mehr kommen. Was wäre schon eine Bremen-Niederlage im Vergleich mit der St.-Pauli-Wunde, die nie vernarben wird? Und überhaupt: Das wahre Nordderby heißt ja inzwischen Hannover gegen St. Pauli.