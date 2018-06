Metalist Charkow – Bayer Leverkusen 0:4

Bayer Leverkusen hat sich eine perfekte Ausgangsposition für das Erreichen des Achtelfinals verschafft. Bei Temperaturen von etwa minus 15 Grad sorgten Eren Derdiyok (23. Minute), Gonzalo Castro (72.) und Sidney Sam mit einem späten Doppelschlag (90./90.+2) für die Tore des seit zehn Europacup-Partien ungeschlagenen Bundesligisten. Ohne den verletzten Superstar Michael Ballack reichte Bayer eine solide Leistung für den ungefährdeten und hochverdienten Sieg gegen den Tabellendritten der ukrainischen Liga.

Wegen der extremen Temperaturen war die Partie um vier Stunden vorverlegt worden, um den für die Nachtstunden vorhergesagten minus 26 Grad zu entgehen. Obwohl es auch am späten Nachmittag noch recht ungemütlich war im EM-Stadion von Charkow, gingen die Bayer-Profis hoch motiviert und ohne Gänsehaut zu Werke. Einige Leverkusener trugen schwarze Rollkragenshirts unter ihren Trikots; der anfangs nahezu beschäftigungslose Torwart René Adler hatte sich für eine eng anliegende lange Unterhose entschieden.

Nachdem die Gäste zehn Minuten lang noch etwas Mühe hatten, sich auf die Bodenverhältnisse einzustellen und Cristaldo (4.) und Taison (8.) sich erstmals Richtung Bayer-Tor orientierten, verwertete Derdiyok nach einer feinen Kombination über Renato Augusto und Hanno Balitsch gekonnt per Direktschuss zum verdienten Führungstreffer.

Das Tor gab dem Ensemble um Aushilfskapitän Manuel Friedrich, der als einziger ein Kurzarm-Trikot gewählt hatte, die nötige Sicherheit. Bei weiteren Chancen durch Friedrich per Kopf (32.) und Augusto aus der Distanz (42.) fehlte allerdings die Präzision im Abschluss. Glück hatte Bayer bei einem Schuss aus spitzem Winkel von Charkows Bestem, dem Brasilianer Taison. Der Angreifer, einer von sechs Südamerikanern in der Startelf der Ukrainer, setzte sich gegen Arturo Vidal durch, sein Ball landete aber nur am Pfosten (35.).

"Wir werden ein gutes Ergebnis mitbringen", hatte Heynckes trotz aller zu erwartenden Widrigkeiten prophezeit. Und behielt Recht, weil der für Balitsch eingewechselte Castro nach Doppelpass über Derdiyok und Augusto aus kurzer Distanz zum 0:2 vollendete. Derdiyok (77.) und der für Augusto ins Spiel gekommene Rolfes (85.) hätten das Ergebnis in die Höhe schrauben können, schoben aber am Tor vorbei. Die Schlusspointen setzte Sam per Last-Minute-Doppelschlag.

"Ich bin beeindruckt, dass die Mannschaft sich von diesen Bedingungen nicht beeinflussen ließ. Jetzt dürfen wir nichts mehr anbrennen lassen", sagte Sportchef Rudi Völler nach der Gala. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag kann das Team von Heynckes bei angenehmerem Klima in der Heimat den Einzug ins Achtelfinale vollziehen.

Metalist Charkow: Dischlenkowitschc – Villagra, Obradovic, Pschenitschnych (15. Beresowtschuk), Fininho – Waljajew – Olijnik, Blanco, Xavier, Taison – Cristaldo (68. Lysenko)

Bayer Leverkusen: Adler – Vida, Reinartz, Friedrich, Kadlec – Bender, Vidal – Sam, Renato Augusto (74. Rolfes), Balitsch (46. Castro) – Derdiyok (79. Kießling)

Schiedsrichter: Gumienny (Belgien)

Zuschauer: 35.000

Tore: 0:1 Derdiyok (23.), 0:2 Castro (72.), 0:3 Sam (90.), 0:4 Sam (90.+2)

Gelbe Karten: Obradovic, Taison / Castro, Friedrich, Sam, Vidal

Beste Spieler: Taison, Blanco / Bender, Renato Augusto