Wer spielt wann gegen wen?

Borussia Dortmund – 1. FC Köln (Freitag, 20.30 Uhr)

VfB Stuttgart – FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt – 1. FC Kaiserslautern

Borussia Mönchengaldbach – 1899 Hoffenheim

Hannover 96 – FC Bayern München

1. FC Nürnberg – FC St. Pauli

Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg (Samstag, 18.30 Uhr)

SC Freiburg – Werder Bremen (Sonntag, 15.30 Uhr)

Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 17.30 Uhr)



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Wenn der Kapitän des FC Bayern München ein Auswärtsspiel in Hannover als "vielleicht wichtigstes Spiel der Saison" bezeichnet, muss etwas fürchterlich schief gelaufen sein. Vor gut einer Woche, nach dem Sieg in Mailand, trommelten sich die Bayern auf die bajuwarische Brust. Momentan probiert sich die Mannschaft an der Fragestellung: Wie verdaddele ich eine Spielzeit in möglichst kurzer Zeit? Für Louis van Gaal wird es ungemütlich. Es ist kein Geheimnis, dass ihn nur Erfolge im Amt halten, zu zerrüttet ist das Verhältnis zu den Münchner Großkopferten. Noch viel mehr als die Kritik an den seltsamen Personalentscheidungen (Demichelis und van Bommel verkauft, keine Abwehrspieler gekauft) muss sich van Gaal einen zentralen Vorwurf gefallen lassen: Seine Spielidee scheint nicht geeignet, den FC Bayern an die Spitze Europas zu führen. Sind Robben und Ribéry aus dem Spiel genommen, können die Bayern eigentlich duschen gehen. Die Münchner schieben sich dann zwar weiterhin mit viel Verve den Ball zu, um dann aber zuverlässig ausgekontert zu werden. Van Gaal fehlt schlicht der Plan B. Und er bleibt stur. Ein notwendiger Ausbruch aus dem System, ein langer Ball in die Spitze etwa, wird vom holländischen Dogmatiker mit bösen Blick getadelt. So erinnert die Münchner Ballbesitzerei an den Junggesellen, der den ganzen Abend mit der Dorfschönheit tanzt, alles richtig macht, und kurz vor Ultimo vom Nebenbuhler aus dem Festzelt gedrängelt wird. Der Rivale wird am Wochenende Hannover 96 heißen. Und die Mannschaft von Mirko Slomka freut sich auf die Spielkontroll-Dogmatiker. Hat sie doch das Stilmittel des Gegenangriffs kultiviert und sich bis auf einen Champions-League-Qualifikationsplatz gekontert.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Wenn die Frankfurter Eintracht den 1. FC Kaiserslautern empfängt, treffen die beiden schlechtesten Mannschaften der Rückrunde aufeinander. Die Pfälzer sammelten in sieben Spielen drei magere Pünktchen ein, Frankfurt gar nur einen. Ihr letztes Tor schoss die Eintracht beim 1:0-Sieg gegen, da schau her, Borussia Dortmund. Das war am 18. Dezember 2010, als ein gewisser Ben Ali noch Tunesien regierte, kaum jemand den Tahrir-Platz in Kairo kannte und sich so manch Adliger noch mit einem Doktortitel schmücken konnte. Der eine wird seinen Titel los, die anderen sind auf dem besten Weg, einen zu erwerben. Seit 643 Minuten wartet die Eintracht auf ein Tor. Den Torlosrekord hält der 1. FC Köln, der im Jahr 2002 1034 Minuten ohne Erfolgserlebnis blieb. Der Eintracht-Trainer Michael Skibbe, der übrigens auch in besseren Zeiten stets so dreinschaut, als hätte er schon seit Dekaden kein Tor mehr bejubeln können, fasst knapp zusammen: "Das Ding will im Augenblick einfach nicht rein, und das ist zum Kotzen."