Wer spielte wie gegen wen?

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Kaiserslautern 0:1

Hannover 96 – TSG Hoffenheim 2:0

SC Freiburg – Bayern München 1:2

1. FC Nürnberg – Werder Bremen 1:3

Eintracht Frankfurt – FC St. Pauli 2:1

Hamburger SV – 1. FC Köln 6:2

Borussia Dortmund – FSV Mainz 05 1:1

Bayer Leverkusen – Schalke 04 2:0

VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg 1:1

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

War es die Entlassung Armin Vehs, die Trennung von Bernd Hoffmann oder doch Franz Beckenbauers Drohung, dem Verein zu helfen? Was hat die Elf des HSV so befreit, dass sie den Kölner Geißböcken derart die Hörner krumm bog? Sechs Mal legte die Stadionregie das Tüddelband (auch Tüdelband, Trudelband) auf, das Hamburger Volkslied , das als Tormusik dient: "An de Eck steiht ´n Jung mit´n Tüddelband in de anner Hand ´n Bodderbrood mit Kees." Unter dem bisherigen Assistenz-Trainer Michael Oenning spielten Mladen Petrić und Ruud van Nistelrooy, die sich bislang gegenseitig die Sonne neideten, freudig miteinander. Änis Ben-Hatira gelang ein Traumtor und vieles mehr. Zé Robertos Elfmeterball schien für eine Sekunde die Schwerkraft überwunden zu haben, als er da oben im Tornetz stand. Selbst Frank Rost hielt seinen Schnabel. Der HSV macht auf Harmonie, auf die nächste Selbstdemontage muss man wohl noch ein bisschen warten. Eher ist im Volkspark vermehrt mit Heidi Kabel zu rechnen.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Das haben die Münchner nicht verdient, jetzt tut man ihnen Unrecht. Da gewinnen sie in der 88. Minute 2:1 in Freiburg, und kein Mensch redet von Glück. Obwohl sie ebenso kurz vor Schluss gegen Inter Mailand aus der Champions League verschieden sind, obwohl man mittlerweile selbst Louis van Gaal voller Mitgefühl in den Arm nehmen will und obwohl die Bayern keinen Titel mehr gewinnen können – trotzdem sollte man ihnen den nötigen Respekt entgegenbringen. Daher liebe Bayern-Hasser und alle sonstigen Aufrechten im Fußballland, jetzt alle zusammen im Chor: Da waren sie wieder, die Dusel-Bayern!

Wer stand im Blickpunkt?

Felix Magath. Er hat vielleicht sein Umfeld gewechselt, nicht aber seinen Stil. "Der Zustand der Mannschaft ist körperlich schlecht", konstatierte er nach dem späten Ausgleich des VfB Stuttgart bei seinem Wolfsburger Comeback. Das war zum ersten die Retourkutsche für seinen Vorgänger Pierre Littbarski, der den Meistermagath, wohl ohne dessen Rückkehr zu ahnen, vorige Woche für den zweijährigen Abschwung der Wölfe in die Haftung nahm: "Es ist bekannt, dass Magaths Training und Arbeit extrem belastend und fordernd ist. Die Spieler sind über einen längeren Zeitraum extrem ausgelaugt." Zum zweiten war das die wenig überraschende Ankündigung des aktuellen Übrungsprogramms: Hügel rauf, Hügel runter. Durch die Länderspielpause bleiben Magath sogar zwei Wochen für sein Manöver. Erstaunlich viele Trainer haben übrigens am Wochenende die vielen Rochaden öffentlich bemängelt, zum Teil Regulierungen befürwortet. Die Seriosität der verrückt gewordenen Bundesliga sei gefährdet, man gebe schlechte Vorbilder für die Spieler ab. Ungeachtet dessen hat Robin Dutt seinen Wechsel nach Leverkusen verkündet, heute wird wohl Jupp Heynckes seine zweite Rückkehr nach München bekanntgeben. Bei der Gelegenheit: Alles Gute zum 50., Lothar Matthäus!