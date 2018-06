Dass Felix Magath entlassen werden soll, ist auf Schalke wohl geklärt. Nun geht es darum, wann dies passieren soll. Nach Informationen des Sportmagazins Kicker will sich der Bundesligist sofort und nicht erst – wie bisher gemeldet – zum Saisonende von seinem Trainer und Manager trennen.

Wie das Fachblatt berichtet, wurde diese Entscheidung unabhängig von den jüngsten sportlichen Erfolgen gefällt. "Wir müssen die Reißleine ziehen. Völlig unabhängig von der Champions League. Im ganzen Verein brennt es lichterloh", wird der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies zitiert, der dies noch vor Anpfiff des Achtelfinalspiels gegen Valencia gesagt haben soll.

Warum es noch zu keiner Demission gekommen ist, liegt laut Kicker an der Doppelfunktion von Magath. Da dieser auch im Vorstand vertreten ist, muss er vor seinem Aus zu einer Anhörung durch den Aufsichtsrat eingeladen werden. Zwischen Einladung und Anhörung müssen drei Tage liegen. Angeblich soll die Sitzung in der kommenden Woche stattfinden. Möglich wäre es allerdings auch, dass Magath auf eine Anhörung verzichtet. In diesem Fall rechnet das Magazin damit, dass Magath bereits am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Frankfurt nicht mehr auf der Bank der Schalker sitzen wird.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, steht Otto Rehhagel als Ersatztrainer bereit. Der frühere griechische Nationaltrainer soll den Bundesligisten bis zum Abschluss der Saison als Interimscoach trainieren. Ab Juli dann soll ein junger Trainer verpflichtet werden; Spekulationen zufolge mühen sich die Schalker um den bisherigen Freiburger Trainer Robin Dutt. Gestärkt werden soll demnach künftig auch die Position von Sportdirektor Horst Heldt, der zum Manager aufsteigt und damit einen Teil der Aufgaben übernimmt, die jetzt noch in Magaths Zuständigkeitsbereich fallen.

Magath selbst gab sich am Mittwochabend in der Schalke-Arena völlig ahnungslos: "Mit mir hat keiner gesprochen." Es sei für ihn "nicht so interessant, was in der Zeitung steht", sagte er. "Wenn man mir was zu sagen hat, kommt man zu mir und sagt mir das. Das war bislang nicht der Fall." Magath fügte hinzu: "Fragen Sie doch den Aufsichtsrat und nicht mich. Ich habe einen Vertrag bis 2013, wieso sollte man mit mir sprechen?"

Der 57-Jährige kam im Sommer 2009 nach Gelsenkirchen: Er ist nicht nur Trainer, sondern auch Manager und Geschäftsführer in Personalunion. Zuletzt geriet er auch bei den eigenen Anhängern immer mehr in die Kritik. In der Bundesliga liegt das Team auf Platz zehn mit nur fünf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. In der Champions League und im DFB-Pokal, in dem das Team im Finale gegen Duisburg spielt, überzeugte sein Team allerdings.