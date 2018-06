Gestern Louis van Gaal , heute Felix Magath : Reflexhaft könnten wir die Schicksale der Trainer als Beispiele für das undankbare Fußballgeschäft anführen. Vor etwa einem Jahr wurden beide noch als Meister und Vizemeister bejubelt. Heute gefeiert, morgen gefeuert. Doch die Entlassungsentscheidungen haben auch einen anderen Grund: Wegen ihres Führungsstils waren beiden Trainer ihrem Verein fremd.

"Die Schalker Philosophie ist schwer zu fassen", sagte Felix Magath einmal. Verinnerlicht hat er sie nie. Magath kam als Typ Unternehmensberater. Er rationalisierte, optimierte. Und opferte für den Erfolg Vieles – Assistenz-Trainer, Publikumslieblinge, Fanbeauftragte. Doch Schalke ist ein besonderer Verein, mit einer Leidenschaft, die für die halbe Liga reichen würde. Wer die Vereinsseele auf dem Altar des Erfolgs opfert , muss irgendwann selbst gehen. Spätestens, wenn Siege ausbleiben.

Es ist wohl Zufall, dass zwischen den Rauswürfen Felix Magaths und Louis van Gaals nur einige Stunden liegen. Beide Entlassungen mögen sich im Detail unterscheiden, sie machen aber deutlich: Im Profifußball zählen auch weiche Faktoren. Mit Soft Skills, heute Bestandteil jeder Stellenanzeige, waren weder der Bayern- noch der Schalke-Trainer ausreichend gesegnet .

Felix Magath hatte auf Schalke alle Kompetenzen. Er war Einkäufer, Verkäufer, Ober-Scout und Chef-Trainer. Kooperativer Vorgesetzter war er nie. Wer auf Schalke den Trainer mochte, mochte ihn des Erfolges wegen. Magath setzte in Schalke alles auf eine Karte und verzockte sich.

In Felix Magath und Louis van Gaal verliert die Bundesliga ihre beiden großen Autokraten. Schlimm ist das nicht. Die Leitwölfe sind auch schon auf dem Platz ausgestorben. Die modernen Trainer ordnen nicht an, sondern lassen Spieler, Manager und Fans teilhaben. Die neuen Typen, die erfolgreichen, die kooperativen, die Klopps, Tuchels, Slomkas und Dutts haben in der Bundesliga schon längst übernommen.