ZEIT ONLINE: Herr Katzurin, haben Sie als Fan von Real Madrid das Fußballspiel gegen Barcelona am Mittwoch gesehen?

Muli Katzurin: Ja, aber es war ein schlechtes Spiel. Und die Rote Karte gegen Madrids Pepe war ein Fehler. Der Platzverweis hat das Spiel beeinflusst, jetzt ist der Wettbewerb gelaufen, Barcelona wird ins Finale kommen.

ZEIT ONLINE: Haben Sie als Coach Verständnis für die Wut von Real-Trainer José Mourinho?

Katzurin: Vom Fernseher aus ist es einfach, was zu sagen, denn dein Puls als Zuschauer ist bei null, aber am Spielfeldrand ... Es war ein Fehler von Mourinho, sich so aufzuregen, dass er auf die Tribüne geschickt wurde. Da wird er wohl auch im Rückspiel in Barcelona sitzen, aber ein Team braucht seinen Coach an der Seitenlinie.

ZEIT ONLINE: Sie bewundern Mourinho als Trainer. Allerdings ist sein Ansatz eher, sein Team auf jeden einzelnen Gegner einzustellen. Sie ziehen dagegen Ihre eigene Philosophie in jedem Spiel durch.

Katzurin: Ich bin kein Fußballexperte, das ist ein anderer Sport. Aber im Basketball hat man als Coach größeren Einfluss auf das Spiel, es gibt Auszeiten und kein Auswechsellimit. Natürlich stellt man sich auch auf den Gegner ein, aber jeder hat eine Philosophie, es macht auch keinen Sinn, die kurzfristig zu ändern.

ZEIT ONLINE: Als Sie im Januar zu Alba kamen, haben Sie die Spielweise des Teams radikal geändert.

Katzurin: Für mich bestand kein Zweifel daran, dass ich hier meine Philosophie einbringen würde. Das war nicht einfach für alle Beteiligten, ich musste die Spieler gleichzeitig auf die vielen Spiele und auf mich vorbereiten, auf meine Philosophie. Aber ich muss die Spieler loben, sie waren offen für meine Ideen.

ZEIT ONLINE: Sie wirken oft sehr streng und wechseln Spieler teilweise schnell wieder aus.

Katzurin: Die Spieler dürfen Fehler machen, das sage ich ihnen immer wieder. Aber wenn einer faul ist oder unkonzentriert und deswegen Fehler macht, etwa einen verrückten Wurf nimmt, statt den freien Mitspieler zu suchen, dann nehme ich ihn raus. Auf die Art erinnern sich die Spieler besser an Fehler, als wenn ich es einfach nur sage. Wechsel sind eine meiner Waffen als Coach. Dumme Fehler sind nicht akzeptabel.

ZEIT ONLINE: Gleichzeitig geben Sie den Spielern aber viele Freiheiten. Wie funktioniert das?

Katzurin: Ich glaube, die Spieler mögen mein System, weil sie sich darin zeigen können. Ich lege ihnen keine Handschellen an. Ich sage: Wenn du Talent hast, dann zeig es – aber in meinem System. Wenn die Fans immer wieder die gleichen Passpassagen sehen, wird es langweilig. Wir aber wollen sie mitnehmen, eine Atmosphäre erzeugen. Also lasse ich die Spieler spielen und laufen und halte sie nicht zurück.

ZEIT ONLINE: Wie viel Zeit hatten Sie schon, um sich in Berlin umzusehen?

Katzurin: Nicht viel, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch niemand, den Sie abends in einer Bar finden werden. Ich mag meine eigene Rückzugsecke zu Hause. Aber ich schaue mich um und gehe sonntags raus, meine Kinder waren neulich eine Woche zu Besuch. Was mich begeistert, sind die vielen jungen Leute in der Stadt, man sieht sie überall, auf den Fahrrädern.