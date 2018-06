Forschen Schrittes betritt Hans-Joachim Watzke das Bistro im Dortmunder Süden, legt seine Sonnenbrille auf den Tisch, bestellt einen Cappuccino und zündet sich einen Zigarillo an. Dortmunds Geschäftsführer ist braun gebrannt, er lehnt sich in seinem Stuhl zurück und beginnt, über seinen Verein zu berichten. Kein Zweifel, dieser Mann ist mit sich und der Welt im Reinen.

Das kann er auch, schließlich haben der 51-Jährige und seine Mitstreiter die größte Erfolgsgeschichte geschrieben, die der deutsche Fußball derzeit zu bieten hat. Es ist gerade mal sieben Jahre her, da war Borussia Dortmund, der Champions-League-Sieger von 1997, ein sterbenskranker Patient.

"Wir lagen im Vorzimmer der Pathologie", pflegt Watzke über den damaligen Zustand seines Klubs zu sagen, der durch größenwahnsinniges Management an den Rand der Insolvenz gewirtschaftet worden war. Seitdem hat der Traditionsklub eine wundersame Wandlung hinter sich.

Auferstanden aus den finanziellen Ruinen präsentiert sich die Borussia im Frühling dieses Jahres vitaler denn je. Der BVB kann schon am Ostersamstag den siebten Meistertitel der Vereinsgeschichte in die größte Stadt des Ruhrgebiets holen, wenn er selbst in Mönchengladbach siegt und Leverkusen gegen Hoffenheim nicht gewinnt. Dabei zeigt er auch den schönsten Fußball der Liga, mit der jüngsten Mannschaft, der es im deutschen Fußball jemals gelungen ist, den Titel zu holen.

Als einer der Baumeister dieses epochalen Erfolges darf sich Watzke feiern lassen. Ein Umstand, der ein Lächeln auf das Gesicht des Machers zaubert, wenn er die vergangenen Jahre Revue passieren lässt. "Ich bin einfach begeistert, was Michael Zorc und ich seit 2007 hier aufgebaut haben."