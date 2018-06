FC Schalke – Inter Mailand 2:1 (1:0)

Raúl und Benedikt Höwedes haben für Schalke 04 das Wunder von Mailand veredelt und den größten Erfolg der Vereinsgeschichte seit dem UEFA-Pokal-Triumph 1997 perfekt gemacht. Acht Tage nach dem 5:2 in San Siro gewannen die Gelsenkirchener auch das Rückspiel gegen Inter und zogen als vierte deutsche Mannschaft nach Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in ein Champions League-Halbfinale ein.

Vor 53.000 Zuschauern beseitigten der Spanier Raúl (45. Minute) mit seinem 71. Tor in der europäischen Königsklasse und Höwedes (81.) letzte leise Zweifel am Weiterkommen und schossen den vierten Sieg im vierten Spiel unter dem Coach Ralf Rangnick heraus. Der Gegentreffer durch Thiago Motta (49.) konnte die Freude in der Arena kaum trüben.

Am 26. April und 4. Mai darf sich Schalke nun auf zwei Halbfinal-Duelle gegen Manchester United und damit einen weiteren Geldsegen freuen. 4,2 Millionen Euro für den Einzug in die Vorschlussrunde sind bereits sicher. Unter den Augen von Alex Ferguson lieferte der Bundesliga-Neunte auch im zweiten Duell gegen Inter eine Demonstration der Stärke. Manchesters Patrice Evra zeigte sich dennoch wenig beeindruckt. "Ich habe großen Respekt vor Schalke, aber es wäre ein Desaster, eine Katastrophe, wenn wir nicht weiterkommen", sagte der französische Verteidiger.

Nach dem Paukenschlag in Mailand bekamen die Fans diesmal kein weiteres Fußball-Fest in Königsblau geboten, dafür waren die Rollen nach dem Hinspielresultat zu klar verteilt. "Entscheidend ist, dass wir eine gute Organisation hinter dem Ball haben", hatte Ralf Rangnick seinen Schützlingen mit auf den Weg gegeben. Entsprechend zogen sich die taktisch gut eingestellten Schalker bei Ballbesitz des Gegners weit zurück und lauerten auf Konter. Die Abwehr um Benedikt Höwedes und den nach seinem Nasenbeinbruch mit einer Gesichtsmaske spielenden Christoph Metzelder hielt Inters gefürchtete Offensive sicher in Schach. Und vorne lauerten Raúl und Jose Manuel Jurado.

Kontrollierte Offensive lautete das Motto bei den Gastgebern, aber auch die insgeheim auf ein Wunder hoffenden Mailänder suchten nicht bedingungslos den Weg nach vorne. In der 16. Minute prüfte Raúl (16.) per Kopfball Julio Cesar im Mailänder Kasten. Mehr ließ die Inter-Abwehr, die mit der Rückkehr des früheren Münchners Lucio an Stabilität gewann, zunächst nicht zu.

Mitte der ersten Halbzeit erkämpften sich die "Nerazzurri" gegen zu passive Schalker ein Übergewicht. Doch die Offensivkraft verpuffte, denn ehe die Spitzen Samuel Eto'o und Diego Milito in Ballbesitz kommen konnten, war immer ein Schalker Abwehrbein dazwischen. Bei 04 leistete Jurado erneut ein riesiges Laufpensum und suchte auch selbst den Abschluss wie in der 29. Minute, als er im letzten Moment von Lucio abgeblockt wurde.

Sekunden vor der Pause führte ein Duett der beiden überragenden Spanier zur verdienten Führung für die Schalker. Jurado spielte den Ball im richtigen Moment auf Raúl, der sich von Lucio löste und auf dem Weg zum 1:0 auch von Julio Cesar nicht aufzuhalten war. "Dass es heute nicht um einen Schönheitspreis geht, war klar. Wir haben das Tor zum richtigen Zeitpunkt gemacht", sagte Schalkes Manager Horst Heldt zur Pause. Vier Minuten nach Wiederbeginn war Neuer machtlos, als Lucio eine Sneijder-Ecke per Kopf verlängerte und Motta den Ball über die Linie drückte.

Wer jetzt ein verzweifeltes Anrennen der Italiener erwartet hatte, sah sich getäuscht. Schalke behielt die Spielkontrolle und besaß weiter gute Chancen wie in der 64. Minute, als Kyrgiakos Papadopoulos per Kopf den zweiten Treffer verpasste. Doch neun Minuten vor dem Ende war Raúl mit seinem Zuspiel auf Höwedes Wegbereiter des 2:1.

FC Schalke 04: Neuer - Uchida, Höwedes, Metzelder, Sarpei - Papadopoulos, Matip - Baumjohann (73. Draxler), Jurado (87. Schmitz) - Raúl, Edu (77. Charisteas)

Inter Mailand: Julio César - Maicon, Lúcio, Ranocchia, Nagatomo - Thiago Motta - Zanetti, Stankovic (46. Pandev) - Sneijder (80. Coutinho) - Eto'o, Milito



Schiedsrichter: Skomina (Slowenien)

Zuschauer: 54.142

Tore: 1:0 Raúl (45.), 1:1 Thiago Motta (49.), 2:1 Höwedes (81.)

Gelbe Karten: Papadopoulos, Raúl, Schmitz / Lúcio, Ranocchia, Thiago Motta



Beste Spieler: Höwedes, Raúl, Jurado / Thiago Motta, Lúcio