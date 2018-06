1899 Hoffenheim trennt sich vorzeitig von Trainer Marco Pezzaiuoli. Unter Pezzaiuoli hatte der Club zuletzt nur einen Sieg aus den vergangenen acht Spielen geholt und ist fünf Spieltage vor Saisonende auf Rang zehn abgerutscht. Wer die Nachfolge des 42-Jährigen antreten soll, steht nach Angaben von 1899-Manager Ernst Tanner noch nicht fest. Als Favorit wurde zuletzt St.-Pauli-Coach Holger Stanislawski gehandelt.

Pezzaiuoli hatte das Amt erst am 2. Januar von Ralf Rangnick übernommen. Zuvor war er ein halbes Jahr Assistenztrainer. Sein Cheftrainer-Vertrag galt ursprünglich bis 2013 – versehen mit einer entsprechenden Option bis 2014.



"Die Situation nach dem Trainerwechsel und den Abgängen im Winter war sicherlich nicht einfach für Marco Pezzaiuoli und den Verein. Wir sind jedoch nach den Entwicklungen der letzten Wochen zu dem Entschluss gekommen, mit einem neuen Cheftrainer in die kommende Spielzeit zu gehen", sagte Hoffenheim-Manager Ernst Tanner. Klar sei aber auch, dass es jetzt für die Mannschaft keine Ausreden mehr gebe und sie in der Verantwortung stehe, die kommenden Spiele mit voller Konzentration erfolgreich abzuschließen.