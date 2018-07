ZEIT ONLINE: Herr Littmann, was ist Ihnen gerade wichtig?

Corny Littmann: Politik. In der vorigen Woche habe ich viel über personelle Fragen der FDP gelesen. Aber wichtig ist das nicht. Viel bedeutender ist die Frage: Wer wird der erste grüne Kanzler?

ZEIT ONLINE: Nicht ein bisschen voreilig?

Littmann: Die deutsche Parteienlandschaft ist erstaunlichen und anhaltenden Änderungen ausgesetzt, das hat nicht nur mit Fukushima zu tun. Die Grünen sind die Sieger. Sie haben sich etabliert, ohne ihre Grundsätze zu verraten. Sie sind glaubwürdiger als ihre Konkurrenz. Wenn Renate Künast in Berlin im September vor Klaus Wowereit landen sollte, werden die Grünen um die Frage nicht herumkommen.

ZEIT ONLINE: Billigen und sauberen Strom herstellen und vertreiben können die Grünen noch nicht.

Littmann: Abwarten. Aber sie wollen Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energie schaffen. Im Großen und Ganzen gelingt es ihnen, Ökologie und Ökonomie zu verbinden. Die Grünen sind dabei, tief in alle Schichten einzudrängen, das sind nicht mehr nur Akademiker. Grün ist bürgerlich geworden.

ZEIT ONLINE: Müssen wir bald mit Schwarz-Grün rechnen, gar Grün-Schwarz?

Littmann: Das kann noch dauern. Schwarz-Grün hängt sehr von handelnden Personen ab. Siehe Hamburg: Die Nachfolger von Ole von Beust in der CDU waren nicht in der Lage, die Koalition fortzuführen. Auf Länderebene ist das jederzeit möglich, im Bund erst in der Nach-Merkel-Ära, vielleicht ja mit Norbert Röttgen.

ZEIT ONLINE: Aber haben die Grünen auch die nötigen Spitzenleute?

Littmann:Winfried Kretschmann wird man die nächsten zwei Jahre mit Argusaugen betrachten. Ich halte ihn für einen sehr guten Politiker – aus der Ferne, zugegeben. Pragmatisch, erfahren, glaubwürdiger als Mappus und der Rest der Bande.

ZEIT ONLINE: Wie man hört, soll sich die Partei über ein Comeback von Joschka Fischer Gedanken machen, der dann erster grüner Kanzler werden würde.

Littmann: Fischer hat ein hohes Regierungsamt gut geführt, war in diplomatischen Kreisen beliebt.

ZEIT ONLINE: Fischer pflegte eine ungrüne Machokultur.

Littmann: Sagen wir es so: Seine klug gemeinten Ratschläge aus Übersee können manchmal nerven.