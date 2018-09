Borussia Dortmund - SC Freiburg 3:0 (2:0)

Borussia Dortmund hat mit einem souverän herausgespielten Sieg gegen den SC Freiburg den wohl vorentscheidenden Schritt in Richtung deutsche Meisterschaft gemacht. Dank des 1:5 von Verfolger Bayer Leverkusen bei Bayern München wenige Stunden zuvor baute der BVB mit 69 Punkten seinen Vorsprung gegenüber Leverkusen (61) auf acht Zähler aus und ist der große Gewinner des 30. Spieltags.



Bei Schlusslicht Borussia Mönchengladbach könnte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am kommenden Oster-Wochenende sogar schon den siebten Titel der Vereinsgeschichte perfekt machen. Im 200. Bundesliga-Spiel für Trainer Klopp sorgten die Torschützen Mario Götze und Robert Lewandowski schon früh für meisterliche Stimmung im mit 80.720 Zuschauern ausverkauften Dortmunder Stadion. Nachdem den Borussen zuletzt nur ein Sieg aus den vergangenen vier Spielen gelungen war, stand der Erfolg gegen den SC schon vor der Pause fest. Nach dem 3:0 durch Kevin Großkreutz gab es auf der schwarz-gelben Südtribüne kein Halten mehr. "Oh, wie ist das schön", sangen die glückseligen Fans.



"Es wird sich nicht verhindern lassen, dass die Mannschaft mitbekommt, was dort passiert, hatte Klopp vor der Partie gesagt – und das vorangegangene Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen gemeint. Die Niederlage von Verfolger Leverkusen diente den jungen Dortmundern als perfekte Steilvorlage.



Vom Anpfiff weg demonstrierten die Platzherren Siegeswille und agierten abgeklärt und cool. Die Gäste aus Freiburg kamen in den ersten 45 Minuten nur einmal gefährlich vor das Dortmunder Tor. Cedrick Makiadi tauchte frei vor Dortmunds Schlussmann Roman Weidenfeller auf, brachte aber nicht genug Druck hinter den Ball.



Ansonsten spielten fast ausschließlich die Schwarz-Gelben und hätten auch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Unmittelbar nach der sehenswert herausgespielten Führung, als Marcel Schmelzer perfekt nach innen passte und dem 18 Jahre alten Götze den sechsten Saisontreffer servierte, hätte Lewandowski auf 2:0 erhöhen können, doch der Pole schoss über die Latte. Götze mit einem Freistoß (26.), Jakub Blaszczykowski (29.) aus 18 Metern (29.) und

erneut Lewandowski (36.) vergaben weitere gute Tormöglichkeiten.



"Das ist ein Ergebnis, mit dem wir sehr sehr gut leben können", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc zur Pause im TV-Sender Sky. "Unsere Ausgangsposition könnte sich heute verbessern." Da Dortmund auch nach dem Seitenwechsel spielfreudig und kreativ zu Werke ging, wurde aus dem Konjunktiv Gewissheit. Mit acht Punkten Vorsprung bei vier noch ausstehenden Spielen kann Dortmund eigentlich nicht mehr viel passieren. Schon vor dem Dortmunder Sieg hatte Leverkusens Trainer Jupp Heynckes indirekt dem Konkurrenten gratuliert.



An der Meisterschaft der Dortmunder zweifelt spätestens nach diesem Spieltag kaum noch jemand. Begleitet von den Gesängen der BVB-Fans machte Großkreutz mit seinem achten Saisontor nach der 14. Vorlage durch Götze den Erfolg perfekt. Acht Minuten vor Schluss erlaubte sich Klopp noch eine kleine emotionale Geste und schickte den am Saisonende scheidenden Publikumsliebling Dede beim Stand von 3:0 auf den Platz.

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - Bender, Sahin (28. da Silva) - Blaszczykowski, Götze (82. Dede), Großkreutz (86. Feulner) - Lewandowski

SC Freiburg: Baumann - Mujdza, Barth, Toprak, Butscher - Schuster (80. Nicu) - Caligiuri, Makiadi, Putsila (78. Jäger), Jendrisek (59. Reisinger) - Cissé



Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 80.720 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Götze (23.), 2:0 Lewandowski (43.), 3:0 Großkreutz (78.)

Gelbe Karten: Hummels (2) / Barth (3), Caligiuri (2)

Beste Spieler: Götze, Blaszczykowski / Makiadi