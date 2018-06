Da ist dieser Witz: "Gott schickte mich zur Erde, um den Menschen zu zeigen, wie man Fußball spielt", sagt Cristiano Ronaldo. "Ich habe niemanden geschickt", sagt Lionel Messi.

Es ist also eine Glaubensfrage, oder doch nicht? Wenn Messi und Ronaldo beim heutigen Champions-League-Rückspiel aufeinander treffen, stellen wir uns die Frage: Wer ist denn nun der beste Fußballer der Welt? Wer trifft öfter? Wer spielt mannschaftsdienlicher? Wer ist interessanter? Wer ist fairer? Und was sagen die Fans? Eine Annäherung.

Was sagt der Chefscout?

Boris Notzon, Leiter der Scoutingabteilung (Sportslab) des 1. FC Köln:

Lionel Messi vereint gleich mehrere Spieleigenschaften zu einem nahezu perfekten Ganzen. Als Dribbler und Eins-gegen-Eins-Spieler verfügt Messi besonders bei hohem Tempo über eine beeindruckende Ballkontrolle. Er ist sehr schnell, im Antritt, ebenso wie auf langer Strecke und verfügt über eine herausragende Spieltechnik. Seine spektakulären Sololäufe sind eine Augenweide. Seine Tor- und Vorlagenstatistik zeigt den unermesslichen Wert und die Effektivität seines Spiels für das Kollektiv Barcelona. In Guardiolas 4-3-3-System spielt der gelernte Linksfuß meist als rechter Außenstürmer. Er zieht aus der Position immer wieder in die Mitte und ist so taktisch schwer auszurechnen. Einzig das Kopfballspiel zählt nicht zu seinen Stärken, obwohl er in dieser Spielzeit auch schon per Kopf traf.

Cristiano Ronaldo verfügt ebenfalls über eine überragende Ballbehandlung und eine herausragende Antrittsschnelligkeit. Aufgrund seiner exzellenten Schusstechnik, die Härte und Präzision vereint, ist der beidfüßige Offensivmann sowohl innerhalb des Strafraums, als auch aus der Distanz sehr torgefährlich. Seine überdurchschnittliche Athletik und sein sehr starkes Kopfballspiel machen ihn zu einem kompletten Offensivspieler. Seine Spielweise ist jedoch manchmal von Theatralik geprägt und er ist eher Individualist als Mannschaftsspieler.

Wir würden in Köln beide Spieler mit aufs Mannschaftsfoto nehmen, aber hätten wir die Wahl, würden wir uns klar für Lionel Messi entscheiden.

Zwischenstand: Messi vs. Ronaldo 1:0