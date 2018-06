ZEIT ONLINE: Herr Trzolek, Sie haben einige Jahre im Profifußball hinter sich. Wie hat sich das Geschäft verändert?

Dieter Trzolek: Ich habe das Gefühl, dass das Menschliche im Sport immer mehr verloren geht. Dass Leute niedergemacht werden, ohne dass die Hintergründe bekannt sind. Der Neid-Faktor wird immer größer, das Miteinander fehlt. Manches verstehe ich einfach nicht. Etwa, dass Spieler öffentlich weinen, die einen Verein verlassen. Da frage ich mich, warum die dann wechseln, es zwingt sie doch niemand.

Dieter Trzolek Der 63-Jährige Dieter Trzolek hört am Samstag nach 36 Jahren als Sportphysiotherapeut auf. Trzolek war bis 2008 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag, seitdem behandelt er die Kölner Spieler. "Tscholli", wie ihn Spieler und Fans nennen, hat die Naturheilkunde in den Profifußball eingeführt. Erkältungen behandelt er mit Ohrenkerzen, Fußpilz mit einer Paste aus Backpulver. Er schickt die Spieler regelmäßig zum Zahnarzt und kümmert sich um ihre Ernährung.

Es hängt alles am Geld. So etwas gab es früher nicht. Zu meiner Anfangszeit haben die Spieler ins Trainingslager eine einzige Tasche mitgebracht. Heute haben alle mehrere Handys und Computer dabei und wollen als erstes wissen, ob es auch einen Internetzugang gibt.

ZEIT ONLINE: An welcher Spielergeneration hängt Ihr Herz?

Trzolek: Das war in den achtziger Jahren die Leverkusener Mannschaft mit Jürgen Gelsdorf, Peter Hermann, Dietmar Demuth und Dieter Herzog – wir hatten eine wunderbare Kameradschaft. Da gab es keinen Neid, keinen Hass. Wir hatten immer Spaß. Das findet man heute nicht mehr.

ZEIT ONLINE: In Leverkusen lernte Sie Christoph Daum kennen und holte Sie dann zum 1. FC Köln. Ist er besonders offen für Ihre Methoden?

Trzolek: Die Zusammenarbeit mit Christoph Daum war ganz hervorragend, weil er wusste, dass ich nichts mache, was nichts bringt. Christoph Daum hat mit seinen Methoden für Furore gesorgt, und ich mit meinen. Da haben wir uns gut ergänzt. Aber als er mich in die Türkei zu Fenerbahçe Istanbul abwerben wollte, habe ich gesagt, nein, ich fühle mich hier in Deutschland sehr wohl. Da bin ich in der Nähe meiner Familie, die ist mir sehr wichtig.

ZEIT ONLINE: In Köln werden Sie als Druide und Wunderheiler gefeiert. War die Anerkennung ähnlich, als Sie zum ersten Mal Murmeltierfett, Ohrenkerzen oder Blutegel eingesetzt haben?