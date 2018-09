Wer spielte wie gegen wen?

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 0:2

FC St. Pauli – FC Bayern München 1:8

Bayer Leverkusen – Hamburger SV 1:1

Borussia Mönchengladbach – SC Freiburg 2:0

VfL Wolfsburg – 1. FC Kaiserslautern 1:2

Werder Bremen – Borussia Dortmund 2:0

VfB Stuttgart – Hannover 96 2:1

1. FC Nürnberg - 1899 Hoffenheim 1:2

FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 1:3

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

FC St. Pauli gegen Bayern München. Die Partie hätte ebenso gut in die Kategorie "Welches Spiel konnten Sie mit guten Gewissen verpassen" gehört. Warum? Weil der FC Bayern dem scheidenden, weinenden Holger Stanislawski die Abschiedsparty verdarb. Das 1:8 war eine Demütigung für den Hamburger Jungen. Immerhin schienen sich die Münchner dafür zu schämen, Stanislawski die letzten neunzig Minuten in seinem Stadion so versaut zu haben. Dabei hätten die Pauli-Spieler rotgesichtig vor Scham über den Platz laufen müssen. Sie spielten wie Amateure in der Kreisliga, die sich am Sonntag nicht verletzen wollten, weil sie am Montag wieder auf die Arbeit müssen – immer schön auf Sicherheitsabstand zum Gegner. Dadurch ermöglichten sie den Bayern einen Spaziergang am Millerntor, der zweifellos schön anzusehen war und noch weitere Gründe für ein Spiel parat hielt, das Sie besser nicht verpasst hätten: Neun teilweise ansehnlich heraus gespielte Tore sind nicht alle Tage in der Bundesliga zu bestaunen. Die Bayern stellten einen Auswärtsrekord auf, und Mario Gomez ließ sich dreimal so anschießen, dass der Ball ins Tor flog.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen

Der aufregendste Moment im Spiel Nürnberg gegen Hoffenheim war der farbenprächtige Abschied des Nürnberger "Tor-Phantoms" Marek Mintal. Aus den Händen des Vorstandes erhielt der Slowake Blumen überreicht. Von den Rängen regnete es Konfetti. Die Partie jedoch blieb merkwürdig farb- und leblos. Aus Sicht der Nürnberger völlig unverständlich. Sie hätten mit einem Sieg ihre Chance auf die Europa League wahren und damit eine überraschend gute Spielzeit abrunden können. Diese Aussicht schien jedoch mehr Lähmung als Antrieb zu sein. Der "Club" verlor 1:2 gegen locker entspannt aufspielende Hoffenheimer. Grund zum Jubel hatten die Fans in der 63. Minute, als die Legende Mintal das Feld betrat. Doch auch er änderte nichts mehr am Ergebnis.

Wer stand im Blickpunkt?

In der vergangenen Woche erlebte die Bundesliga ihren neuesten Aufreger zum Thema Fan-Gewalt. In Frankfurt randalierten Ultras nach der 0:3-Niederlage in Mainz und stellten das Team zur Rede. Ein Polizist, der sich von den aggressiv anrückenden Fans bedroht fühlte, gab einen Warnschuss ab. Vor dem Abstiegsduell gegen den 1. FC Kölnherrschteam Main Alarm. Während des Spiels versetzte das hilflose Auftreten der Eintracht den sonst so lauten Fanblock in einen Schockzustand: keine Anfeuerungsrufe, keine Pfiffe und auch keine Gesänge. Das war jedoch nur die Ruhe vor dem Sturm. Nach dem Schlusspfifffügten die Frankfurter Ultras ihrem schlechten Ruf eine weitere Episode hinzu:150 von ihnen kletterten über den Zaun, drangen in den Stadioninnenraum vor und machten Jagd auf die eigenen und die Spieler des Gegners. In ihrem Hass zertrümmerten sie Werbebanden, demolierten eine 600.000 Euro teure TV-Kamera und auch Ausrüstung von Journalisten. Mit Schlagstöcken und Pfefferspray drängte die Polizei den Mob zurück. Zum verfehlten Helden wurde der extravagante Präsident Peter Fischer. Zunächst nahm er allen Mut zusammen und stemmte sich der Menge erfolgreich entgegen. Dann ließ er sich aber dazu hinreißen , ins Mikro zu schreien: "Dann gewinnen wir halt gegen den Scheiß-BVB!" Übrigens, in St. Pauli, das der DFB wegen einer vergleichsweisen Lappalie zu einem Heimspiel auf fremdem Platz verdonnert hat, sang das ganze Stadion nach dem Abstieg: " You'll never walk alone! "