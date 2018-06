Das Lächeln von Mario Gomez schien fast so breit wie ein Fußballtor. Auf der Pressekonferenz nach dem 2:1-Sieg im Testspiel gegen Uruguay lehnte er sich weit in seinen Stuhl zurück, die Beine lässig übereinandergeschlagen, die Gedanken offenbar bei seinem Führungstor – als er dem unaufmerksamen Abwehrspieler Diego Lugano den Ball nahm, in seinem typischen Stil, den die Süddeutsche Zeitung mal als "Riesenslalom" beschrieb, an zwei Gegnern vorbei kurvte und den Torwart in die falsche Ecke schickte. Bescheiden sprach er davon, zum Toreschießen gehöre "sehr, sehr viel Glück".

Der Stürmer Gomez hat derzeit den Modus Charme-Offensive angeschaltet. Er will damit seine Unbeliebtheit bekämpfen . Das klingt hart, aber in den zwei Heimspielen zuvor wurde er von den Fans ausgepfiffen. Einmal schon bei der Einwechslung, ein anderes Mal trotz Tor. "Das tut weh", gab er zu, Länderspiele in Deutschland seien für ihn derzeit eine Belastung.

Die Spiele fanden in Kaiserslautern und in Mönchengladbach statt, zwei Traditionsorten des deutschen Fußballs. Die Fans in Sinsheim, die mit dem Vorwurf der Drittklassigkeit leben müssen, empfingen und bedachten Gomez mit Wohlwollen, Applaus, Sprechchören. Es war das erste Länderspiel in Sinsheim, vielleicht auch das letzte für lange Zeit. Das Stadion, das Dietmar Hopp in die Rapsfelder des Kraichgaus pflanzte, hat etwa 15.000 Plätze weniger als die Leitlinien des DFB für ein Länderspiel vorsehen (40.000). Entsprechend dankbar benahmen sich die Zuschauer. Für Gomez war der Ausflug in die beschauliche Provinz eine Kur.

Warum Gomez selbst unter Bayern-Fans so einen schweren Stand hat, kann man nicht schlüssig erklären. Nur an seinem sagenhaften Fehlschuss gegen Österreich bei der EM 2008 kann es nicht liegen. In dieser Saison schoss er für Bayern München 39 Tore in 45 Spielen. Das sind Gerd-Müller-Werte. Dabei wollte ihn sein Trainer Louis van Gaal vor Beginn der Spielzeit loswerden. "Das macht einem das Leben schwer, wenn man gesagt bekommt, dass man Stürmer Nummer Vier ist", sagte Gomez.

Loswerden will Bundestrainer Joachim Löw seinen formbesten Stürmer nicht, doch auch er ließ vor dem Spiel in verschiedenen Interviews anklingen, dass der sieben Jahre ältere Miroslav Klose der taktisch bessere, variablere Stürmer sei. Nach dem Sieg fand er lobende Worte für Gomez. Doch es ist nicht damit zu rechnen, dass Löw künftig auf Klose verzichten wird. Gomez sagte, er werde "alles probieren, aber nicht mehr verbissen um einen Platz kämpfen".