Der Name August Postler dürfte Manuel Neuer und Mesut Özil wenig sagen. Wenn die beiden Stars am 29. Mai in Sinsheim zum Freundschaftsspiel des DFB-Teams gegen Uruguay auflaufen, leisten sie dennoch ihren Beitrag dazu, dass Postler bald eine Würdigung erfährt. Im September erscheint das Buch Die andere Fußballnationalmannschaft . Das erinnert an die Geschichte der Arbeiter-Nationalmannschaft, für die der Hamburger Kommunist Postler, der 1934 in Nazi-Haft starb, auf Rechtsaußen stürmte. Die Einnahmen aus dem Uruguay-Spiel ermöglichen mittelbar das Erscheinen dieses Buches.

Die Partie der Nationalmannschaft in Sinsheim ist ein verbandsinternes Benefizspiel. So ein Länderspiel, dessen Einnahmen direkt an die Stiftungen des DFB fließen, findet alle zwei Jahre statt. Einer der Empfänger ist die DFB-Kulturstiftung und zu deren Aufgaben gehört die Förderung "wissenschaftlicher oder halbwissenschaftlicher Publikationen, die wichtige Aspekte der Fußballgeschichte beleuchten", sagt der Geschäftsführer Oliver Tietz. Die Nationalmannschaft des Arbeitersportbundes, die zwischen 1924 und 1932 existierte, ist zweifellos ein solches Thema.

"Fußballkultur, Geschichte und Völkerverständigung" seien die "Kernbereiche" der Stiftung, sagt Tietz. Unter Fußballkultur fallen Ausstellungen, Lesereihen, die Auftritte der Autoren-Nationalmannschaft (Autonama) sowie die Ende Juli im Kino startende Langzeitdokumentation Tom Meets Zizou – Kein Sommermärchen, die die Karriere des früheren Mönchengladbacher Mittelfeldregisseurs Thomas Broich rekapituliert.

Hört man sich im hiesigen Kulturbetrieb um, fällt den meisten beim Stichwort DFB-Kulturstiftung zuerst das Kulturprogramm zur WM 2006 ein, das nach Ansicht vieler Kritiker überdimensioniert war. 30 Millionen Euro stellte das Bundesinnenministerium seinerzeit zur Verfügung. Das Geld stammte aus dem Verkauf von Fußball-Sondermünzen.

Die damals zuständige Nationale DFB Kulturstiftung WM 2006 existiert – der Name lässt es vermuten – nicht mehr. Ihre Geschichte endete mit einigen Misstönen, nicht zuletzt, weil der Bundesrechnungshof im März 2007 in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages monierte, 88 Prozent des Kulturprogrammetats habe das Innenministerium zur Verfügung gestellt, ohne zu kontrollieren, wie das Geld verwendet wird. Darüber hinaus kritisierten die Prüfer, der DFB und die Stiftung des Verbandes hätten keinen Einfluss auf die kaufmännischen Entscheidungen der mit der Umsetzung des Programms beauftragten Firma gehabt.

Noch im selben Jahr wurde die heutige Kulturstiftung gegründet, die wesentlich bodenständiger wirkt als der Vorgänger. Der jährliche Etat der neuen Stiftung liege "unter einer Million Euro", sagt der Geschäftsführer Tietz. Wie viel Geld zur Verfügung steht, variiert allerdings von Jahr zu Jahr. Bei speziellen Projekten, die sich durch die Einnahmen aus den Benefizspielen allein nicht finanzieren lassen, stellt der DFB zusätzliche Summen zur Verfügung. So ist es in diesem Jahr bei Spielraum , dem Kulturprogramm zur Frauenfußball-WM. "Perspektivisch" werde sich die Arbeit der Stiftung ohnehin "an großen Turnieren orientieren", sagt Tietz. Auch 2012 zur EM in Polen und der Ukraine wollen die Frankfurter kulturelle Akzente setzen.