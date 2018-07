Wer spielte wie gegen wen?

Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach 1:1

1. FC Köln – Schalke 04 2:1

Hannover 96 – 1. FC Nürnberg 3:1

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 3:1

1. FC Kaiserslautern – Werder Bremen 3:2

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg 1:3

Bayern München – VfB Stuttgart 2:1

SC Freiburg – Bayer Leverkusen 0:1

FSV Mainz 05 – FC St. Pauli 2:1

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Hochemotional ging es in Dortmund her. Der Meister lag zwischendurch gegen Frankfurt zurück und lief Gefahr, zum zweiten Mal nach Titelvollzug eine Partie herzuschenken. Mit diesem Makel behaftet wollte sich die Klopp-Elf nicht die Schale überreichen lassen, Fans und Mannschaft machten ordentlich Dampf. Die Dortmunder Anhänger wollten die Eintracht in die Zweite Liga geschossen sehen. Hohn und Missgunst wurde den Frankfurter Fans zuteil. Selten zuvor sind Tore von Wolfsburg, dem Konkurrenten der Hessen, so bejubelt worden wie am Samstag. "Eintracht, Eintracht, Zweite Liga!", hallte sogar von der Haupttribüne. Die Ultras vom Main wurden ihrer unrühmlichen Rolle wieder mal gerecht. Auf einem Spruchband stand "Deutscher Randalemeister 2011", Böller und Feuerwerkskörper durften nicht fehlen (im Dortmund-Block auch nicht). Und sie sangen nach Barrios' früh verschossenem Elfmeter: "Und Ihr wollt Deutscher Meister sein?!" – was ein minderwertiges Selbstbild entlarvt, demnach es eine Schande sein muss gegen die Eintracht nicht schon nach zwanzig Minuten 2:0 zu führen. Man erlebte also weitere Provokationen aus dem Eintracht-Block, typisch für dieses Jahr, in der die Fangewalt wieder zum Thema wurde . Der rekordverdächtige Absturz ihres Teams hat das Verhalten der Anhänger sicher verstärkt. Der Verein sollte die Zweitklassigkeit aber nicht nur nutzen, um sich sportlich neu aufzustellen, sondern auch, um seine Fan-Arbeit zu überdenken.

Was war beim Topspiel los?

ZEIT ONLINE twitterte das Topspiel des jeweiligen Spieltages live. Oliver Fritsch hat die Partie Dortmund gegen Frankfurt im Stadion verfolgt. Lesen Sie hier die fünf schönsten Tweets des Reporters. Alle Beiträge zum Spiel finden Sie hier .

zeitonlinesport Männer tragen 3/4-Hosen, Frauen trinken Piccolöchen, am Kiosk gibt's Baguette mit Fleischwurst. Angekommen in Dortmund

zeitonlinesport Erste Gänsehautmomente: Dede und Sahin werden verabschiedet. Owomoyela filmt für seinen Youtube-Channel

zeitonlinesport Frankfurter Tormann steht im Mittelpunkt. Seine Vorderleute verteidigen wie der SC Egenbüttel.

zeitonlinesport Eintracht muss schon wechseln: Köhler verletzt raus, Altintop rein. Er trägt die 10. Die trug mal Uwe Bein. Es tut weh, es tut so weh.

zeitonlinesport Eintracht-Fans trauern still. Verkehrte Welt.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Für das Spiel Freiburg gegen Leverkusen hatten wir eigentlich den kuriosen Höhepunkt dieser kuriosen Trainer-wechsel-dich-Saison erhofft. Ständig müssen die Coaches gegen ehemalige, künftige, ehemals künftige oder künftig ehemalige Vereine antreten. Beide, Dutt und Heynckes, hätten von einer Niederlage profitiert, weil sie in der neuen Saison beim Gegner auf der Bank sitzen. So hatten wir uns auf folgendes Szenario gefreut: Beide Mannschaften verteidigen das gegnerische Tor und schießen auf das eigene. Und die spannende Frage wäre gewesen, ob diese totale Verkehrung der Fußballidee am Ende nicht doch wieder wie ein ganz normales Fußballspiel aussieht. Aber es kam doch ganz anders, alle verteidigten ihr eigenes Tor, schossen auf das des Gegners. Wie schade.