Etwa 18 Monate ist es her, dass Millionen Menschen das Schicksal Robert Enkes miterlebten. Der Torwart erlag seiner Depressionskrankheit. Er starb auf Bahngleisen vor Hannover. Die Bilder der Trauerfeier übertrugen TV-Kameras live aus dem Fußballstadion. Wichtige Menschen aus Politik und Sport sagten wichtige Worte . Die Aufregung war beachtlich, die guten Vorsätze zahlreich.

Jeden fünften Deutschen erwischt die Krankheit mindestens einmal im Leben. Robert Enke war der erste Prominente unserer Mediengesellschaft, der der Depression ein Gesicht gab. Durch seinen Tod wurde eine Volkskrankheit öffentlich, über die das Volk bis dahin lieber geschwiegen hatte. Nach dem Tod des Torwarts kündigte der Deutsche Fußballbund (DFB) an, gegen das Tabuthema Depression ankämpfen zu wollen. Ausgefochten wird der Kampf in Barsinghausen, einem kleinen Vorort von Hannover.

Einmal in der Woche kommt Teresa Enke persönlich vorbeigefahren. Immer mittwochs um 9:30 Uhr bespricht die Witwe Robert Enkes mit Jan Baßler, dem Geschäftsführer der Robert-Enke-Stiftung, was mit den Mitteln der Stiftung passiert (siehe Infobox). Baßler, seine Assistentin und ein Praktikant teilen sich in Barsinghausen die Büroräume mit den Mitarbeitern des Landesfußballverbandes. Etwa 1500 Anfragen, Anregungen oder Hilfeangebote haben die Stiftung seit ihrer Gründung erreicht. Jeden Tag kommen zehn bis fünfzehn dazu.

Robert-Enke-Stiftung Finanzen Die Robert-Enke-Stiftung wurde Im Januar 2010 gegründet. Das Startkapital, 150.000 Euro, wurde je zu einem Drittel vom DFB, der Deutschen Fußballliga (DFL) und Hannover 96 bereitgestellt. Im Jahr 2010 nahm die Stiftung etwa 850.000 Euro durch Spenden ein. 400.000 Euro davon trug der DFB aus den Einnahmen des Benefizspiels der Nationalelf gegen Malta bei. Die Spieler und Trainer der Nationalelf spendeten nach der WM 2010 200.000 Euro – das entspricht etwa der Höhe der WM-Prämie, die Robert Enke bekommen hätte. Projekte Neben dem Referat Sportpsychiatrie an der Universität Aachen und der Koordinationsstelle an der Sporthochschule Köln unterstützt die Robert-Enke-Stiftung verschiedene Initiativen, die die öffentliche Wahrnehmung der Depression verändern sollen. Ab der kommenden Bundesligasaison wird das Projekt "Robert-Enke-Stiftung auf Tour" in den Stadien mit Flyern und Infoständen über die Krankheit informieren. Masterstudenten der Hochschule der Medien Stuttgart half die Stiftung, den Film Annas Augenblicke und die Dokumentation Müde Augen - Blicke zweier Depressionserkrankter zu drehen.

Die Stiftung möchte die Akzeptanz der Depression in der Gesellschaft verbessern und depressiven Profisportlern helfen. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Valentin Markser, der Robert Enke behandelte, sagt: "Gerade im Leistungssport ist die Selektionshypothese das größte Problem." Selektionshypothese bedeutet, dass nur die Sportler zu Spitzensportlern werden, die keinen Schmerz kennen, erst recht keinen seelischen. Diese Annahme ist falsch.

Journalisten, Zuschauer, Sponsoren – für fast alle Beteiligten am Geschäft Fußball ist der Profi eine idealisierte Projektionsfläche. Keiner will einen Versager. Auch unter Medizinern sei die Selektionshypothese noch immer verbreitet. Tatsächlich gebe es im Profisport seelische Erkrankungen ähnlich häufig wie in der Gesamtbevölkerung. Auf die sportliche Leistungsfähigkeit müsse die Krankheit aber keinen Einfluss haben, sagt Markser. Robert Enke schaffte den Sprung ins Tor der Nationalelf nachdem seine Depression ausbrach.