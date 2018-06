MSV Duisburg - FC Schalke 04 0:5 (0:3)

Der FC Schalke 04 hat mit dem Sieg gegen den MSV Duisburg ein missratenes Bundesliga-Jahr durch den fünften Gewinn des DFB-Pokals gerettet. Die Schalker stellten im 68. Cup-Finale in Berlin gegen den überforderten Zweitligisten ihren eigenen Finalrekord von 1972 ein und qualifizierten sich damit für die Europa League. In seinem vermeintlichen Abschiedsspiel für die Gelsenkirchener hatte der Nationaltorhüter Manuel Neuer kaum Gelegenheit sich auszuzeichnen.

Julian Draxler (18. Minute), Klaas-Jan Huntelaar (22./70.), Benedikt Höwedes (42.) und Jose Manuel Jurado (55.) trafen im Olympiastadion und bescherten Ralf Rangnick zugleich den ersten Titel seiner Karriere. Für den 33 Jahre alten Spanier Raùl war es ebenfalls eine Premiere: Er hatte zuvor nie einen nationalen Cup gewonnen. Die Duisburger gingen dagegen auch bei ihrer vierten Endspiel-Teilnahme nach 1966, 1975 und 1998 als Verlierer vom Platz,

Nach zuletzt sechs Pflichtspiel-Niederlagen am Stück wurden die Schalker ihrer Favoritenrolle im Ruhrpott-Derby vollauf gerecht. Das von Milan Sasic anfangs gut eingestellte Duisburger Team schaffte es nur eine Viertelstunde lang, den Bundesliga-14. In Schach zu halten. Dann schlug sich die größere individuelle Klasse der Schalker auch in Treffern nieder. Konnte der MSV-Keeper David Yelldell gegen Kyriakos Papadopoulos (15.) noch einen Gegentreffer verhindern, schlug es kurz danach gleich zweimal in seinem Kasten ein.

Ausgangspunkt beim königsblauen Doppelschlag war jeweils Jefferson Farfan mit zwei mustergültigen Pässen. Der quirlige Peruaner bediente zunächst den 17-jährigen Draxler, der mit einem knallharten Schuss von der Strafraumgrenze für das 1:0 sorgte. Der Schüler hatte S04 mit seinem 3:2-Siegtor gegen Nürnberg Ende Januar ins Halbfinale geschossen. Vier Minuten später erreichte Huntelaar Farfans Zuspiel und spitzelte den Ball am zu spät reagierenden Yelldell vorbei in die kurze Ecke. Der Niederländer stand nach langwierigen Verletzungsproblemen erstmals seit Ende Februar wieder in der Schalker Startelf.

Die Duisburger benötigten eine Weile, um sich von dem Schock zu erholen. Dann kamen sie gefährlich vor Neuers Tor. Doch weder Olcay Sahan (36.) noch Sefa Yilmaz (40.) schafften es, den Ball aus aussichtsreicher Position am Nationalkeeper vorbeizubringen. Wie einfach das Toreschießen ist, verdeutlichte dafür auf der Gegenseite Höwedes. Nach Farfans Eckball war der Abwehrspieler schneller am Ball als der zögernde Yelldell und köpfte zum 3:0 ein.

Erinnerungen an den bisher höchsten Sieg in einem Pokalfinale, Schalkes 5:0 gegen Kaiserslautern vor 39 Jahren, wurden wach. Erst recht, als Jurado in der 55. Minute mit einem trockenen Schuss in die kurze Ecke zum vierten Mal ins Schwarze traf. Dann trug sich Huntelaar noch ein zweites Mal in die Schützenliste ein und sorgte gegen die Duisburger für die Einstellung des Rekordes. Der MSV ergab sich in sein Schicksal und zeigte in der Schlussphase kaum noch Gegenwehr.

MSV Duisburg: Yelldell - Kern (77. Exslager), Reiche (60. Trojan), Bajic, Veigneau - Sukalo, Banovic - Yilmaz, Grlic, Sahan - Schäffler

FC Schalke 04: Neuer - Höwedes, Papadopoulos, Metzelder, Sarpei (43. Escudero) - Kluge (81. Uchida), Jurado - Farfán, Draxler (72. Matip) - Huntelaar, Raúl

Schiedsrichter: Stark (Ergolding)

Zuschauer: 75.708 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Draxler (18.), 0:2 Huntelaar (22.), 0:3 Höwedes (42.), 0:4 Jurado (55.), 0:5 Huntelaar (70.)

Gelbe Karten: Sukalo / -

Beste Spieler: - / Farfán, Höwedes