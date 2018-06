Meister Borussia Dortmund eröffnet am 5. August mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV die Saison der Fußball-Bundesliga. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga in Frankfurt vorstellte. Die 2. Liga beginnt bereits am 15. Juli, dabei erwartet Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli den FC Ingolstadt, außerdem gibt es das Ost-Derby zwischen Energie Cottbus und Aufsteiger Dynamo Dresden.

Die Vereine beginnen nach der Saisonpause wieder mit den ersten Trainingseinheiten. Beim 1. FC Köln fehlten zum Auftakt der neue norwegische Chefcoach Stale Solbakken und Nationalspieler Lukas Podolski. Solbakken übernimmt die Betreuung der Mannschaft mit Beginn der zentralen Vorbereitung am 26. Juni auf der Insel Langeoog. FC-Kapitän Podolski bekam wie ein Teil seiner Kollegen einen verlängerten Urlaub zugebilligt.

Auch die Stars des FC Bayern München melden sich aus der Pause zurück. Bundesliga-Rückkehrer Rafinha hat beim deutschen Rekordmeister Großes vor. "Mit den Bayern kann ich meine beruflichen Träume erfüllen, für einen Topclub zu spielen, der immer auf der Jagd nach Titeln ist", sagte der Brasilianer dem Online-Portal Spox.com. Der Ex-Schalker wird in der neuen Saison als rechter Verteidiger spielen. Er freut sich dem eigenen Bekunden zufolge vor allem auf die Zusammenarbeit mit Kapitän Philipp Lahm, der auf die linke Seite wechseln wird: "Lahm und ich bringen alles mit, um ein tolles Paar zu bilden, viele Titel zu gewinnen und in München Geschichte zu schreiben", sagte Rafinha.

Rafinha ist nach einjährigem Gastspiel beim FC Genua in der italienischen Serie A in die Bundesliga zurückgekehrt. Die Bayern zahlten 5,3 Millionen Euro Ablöse für den Brasilianer, der in München einen bis 2014 gültigen Dreijahresvertrag erhielt.