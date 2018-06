Im krisengeschüttelten Welt-Fußballverband Fifa dürfte der langjährige Präsident Sepp Blatter an der Macht bleiben. Ungeachtet des Korruptionsskandals deutete auf dem Fifa-Jahreskongress in Zürich alles auf eine Wiederwahl des 75-jährigen Schweizers hin. Der englische Fußballverband scheiterte mit seiner Forderung, die Abstimmung zu verschieben. 172 Mitgliedsverbände stimmten dagegen, nur 17 dafür. Zugleich wurden allerdings Rufe laut, die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 an das Emirat Katar erneut zu prüfen.

Blatter selbst versprach in seiner kämpferischen Grundsatzrede auf dem Kongress des Fußball-Weltverbandes Reformen: "Ich möchte, dass in Zukunft die Organisation der WM vom Kongress der Fifa beschlossen wird", sagte er. Also nicht mehr im obskuren Hinterzimmer-Gemauschel des 24-köpfigen Exekutivkomitees, das immer wieder von Korruptionsvorwürfen erschüttert wird. "Es geht jetzt darum, radikale Schritte zu unternehmen und nicht nur kleine kosmetische Verbesserungen", sagte Blatter.c

Weitere Punkte auf der Reformagenda: Im Kampf gegen Korruption und Bestechung solle eine "Lösungskommission", eine Art Rat der Weisen mit Experten aus verschiedenen Bereichen, entstehen. Ob dieser Schritt ausreicht, ist nach den jüngsten Skandalen und der Schlammschlacht um Posten, WM-Vergaben oder Geldübergaben unklar.

Auch die zuletzt wegen der nicht enden wollenden Korruptionsanschuldigungen überarbeitete Ethikkommission soll "gestärkt werden", wie es Blatter formulierte. Die Mitglieder des Gremiums sollen nach des Präsidenten Willen künftig ebenfalls vom Kongress gewählt werden. "Die Ethikkommission hat von der Null-Toleranz gesprochen. Aber reicht es, darüber zu sprechen? Nein, es müssen Taten folgen", sagte Blatter. "Es muss ein für allemal Schluss sein mit diesen hässlichen Kritiken, der Ruf von uns allen steht auf dem Spiel."

Blatter war am Ende der einzige Anwärter. Seinem früheren Rivalen Mohamed bin Hammam aus Katar wurde der Zutritt zum Saal verwehrt. Er hatte seine Kandidatur zurückgezogen, kurz bevor die Fifa-Ethikkommission ihn wegen Korruptionsvorwürfen am Sonntag suspendiert hatte. Außer ihm sieht sich ein weiterer Spitzenfunktionär mit Bestechungsvorwürfen konfrontiert. Sowohl vor der Präsidentenwahl als auch der Vergabe der WM 2022 an Katar sollen Schmiergelder geflossen sein. Das Emirat weist dies zurück, auch Bin Hammam bestreitet ein Fehlverhalten. "Ich werde niemals akzeptieren, wie mein Name und mein Ruf beschädigt wurden", erklärte er.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) forderte, die Vergabe der WM an Katar erneut zu prüfen. DFB-Präsident Theo Zwanziger sprach von einem "beachtlichen Grad an Verdächtigungen, den man nicht einfach so wegschieben kann". Die Fifa-Spitze müsse für bessere Strukturen und mehr Transparenz sorgen, verlangte Zwanziger.

Um den umstrittenen Zuschlag für den Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaften in elf Jahren "ranken sich immer wieder Spekulationen und Korruptionsvorwürfe. Sogar der Fifa-Generalsekretär hat, egal ob salopp formuliert oder nicht, in einer E-Mail die finanziellen Möglichkeiten Katars kritisch betrachtet. Deshalb bin ich der Meinung, dass diese WM-Vergabe nochmals auf den Prüfstand gebracht werden sollte", sagte Zwanziger auf der Internetseite des DFB.

Für die Präsidentenwahl sprach er sich für eine geheime Abstimmung aus. "Dann ist das ein ehrliches Ergebnis", sagte er. Zugleich machte Zwanziger allerdings deutlich, dass der DFB Blatter unterstützen werde: "Wir können niemand anderes wählen." Bei einer Verschiebung der Wahl würde die Fifa führungslos. Zwanziger verwies ferner darauf, dass die Fifa-Ethikkommission Verdächtigungen gegen Blatter ausgeräumt habe. Diesem wurde vorgehalten, von Bestechungsversuchen gewusst zu haben.

Auch der Präsident des Fußballverbandes von Zypern, Costakis Koutsokoumnis, warnte vor Schaden für den Weltverband. "Wir dürfen Dritten – Politikern, Leuten außerhalb dieses Saals – nicht erlauben, die Agenda der Fifa zu bestimmen", sagte er. "Wir müssen dem Präsidenten vertrauen, dass er uns ein tragfähiges Programm vorlegt, um das zu lösen, was wir – das Volk des Fußballs – für falsch an der Fifa halten."

Blatter führt die Organisation seit 1998 und steht vor seiner vierten Amtszeit. Der Schweizer hat die Fifa reich gemacht. Er kann Milliardeneinnahmen durch Fernsehrechte und zahlreiche Sponsorenverträge mit Weltkonzernen vorweisen. Von den großen sechs Fifa-Sponsoren haben wegen der Korruptionsvorwürfe bereits Adidas, Coca-Cola, Visa und Emirates Airlines ihre Besorgnis über die Korruptionsvorwürfe geäußert. Nur Sony und Hyundai-Kia haben sich bislang bedeckt gehalten.

Neben Bin Hammam, der den asiatischen Fußballverband leitet, suspendierte die Fifa-Ethikkommission auch den Präsidenten des Nord- und Mittelamerikanischen Verbandes Concacaf, Jack Warner, wegen Bestechungsvorwürfen. Sie sollen den Vertretern der Karibikstaaten je 40.000 Dollar geboten haben, wenn sie für Bin Hammam stimmen. Den Stein ins Rollen gebracht hat der Amerikaner Chuck Blazer, dessen Hinweise zur Suspension der beiden führten. Blazer wurde am Dienstag zunächst selbst von seinem Posten bei Concacaf entbunden, bevor der Verband die Entlassung eine Stunde später für ungültig erklärte.