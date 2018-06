Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft hat auch das dritte Testspiel in der WM-Vorbereitung gewonnen. Vor mehr als 11.000 Zuschauern besiegte die Mannschaft von Trainerin Silvia Neid die Niederlande mit 5:0 (2:0) im Tivoli-Stadion in Aachen. Das war der elfte Sieg im 17. Länderspiel gegen die Niederlande.

Vier Tage nach dem 5:0 gegen Italien in Osnabrück veränderte Neid ihr Team auf drei Positionen. Für die verletzte Linda Bresonik verteidigte Bianca Schmidt hinten rechts. "Wir wollten nichts riskieren. Aber die WM ist nicht gefährdet", sagte die Duisburgerin Bresonik vor dem Anpfiff zu ihrer Achillessehnenverletzung. In der Offensive spielten Fatmire Bajramaj und Okoyino da Mbabi für Melanie Behringer und Sturmspitze Inka Grings.



Bajramaj und da Mbabi zeigten früh, dass sie Druck auf die Niederlande ausüben wollten. Vor allem da Mbabi störte das Spiel der Niederländerinnen. Nach einem Pass in die Tiefe von Prinz ließ die Stürmerin aus Bad Neuenahr der "Oranje"-Torfrau Loes Geurts mit einem Schuss ins rechte Eck keine Abwehrchance. Mit dem 2:0 durch Laudehrs war die Partie praktisch entschieden, ohne dass der Welt- und Europameister Deutschland sich verausgaben musste.

In der zweiten Hälfte blieben Bajramaj, Prinz, Kerstin Garfrekes und Annike Krahn in der Kabine. Doch mit den eingewechselten Melanie Behringer, Grings, Popp und Lena Goeßling wurde das Spiel klar entschieden, auch wenn es nicht so flüssig lief wie gegen Italien. Popp, die schon gegen Italien zweimal traf, führte die Mannschaft zum 3:0, ehe Kulig weiter erhöhte und Grings mit einem Freistoß den 5:0-Schlusspunkt setzte.



Anders als erwartet wurde die DFB-Defensive von den Holländerinnen, die in ihrer Spielanlage dem deutschen WM-Gruppengegner Frankreich ähneln, kaum gefordert. Torhüterin Nadine Angerer verlebte ein ruhiges Spiel und bleibt nach den Erfolgen gegen Nordkorea und Italien weiter ohne Gegentor.

Die WM-Generalprobe findet am 16. Juni in Mainz gegen Norwegen statt, bevor die deutsche Nationalmannschaft beim Eröffnungsspiel in Berlin gegen Kanada antritt.