Der Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer wird zur kommenden Saison vom FC Schalke 04 zu Bayern München wechseln. Die Verantwortlichen des DFB-Pokalsiegers stimmten einem Transfer zu. Dies teilte der Verein mit. Nach Angaben des Internetportals kicker.de soll Neuer einen Fünfjahresvertrag beim deutschen Rekordmeister erhalten.

"Dieser Entschluss ist allen beteiligten Verantwortlichen unseres Vereins sehr schwer gefallen, denn mit Manuel Neuer verliert der Club einen in jeder Hinsicht herausragenden Spieler", sagte Schalkes Manager Horst Heldt. Das Angebot der Bayern sei "unter den gegebenen Umständen die beste Lösung" für den Revierverein.

Neuer hatte im April erklärt, dass er seinen bis 2012 laufenden Kontrakt in Schalke nicht verlängern wolle. Man habe "auch Manuels Wunsch entsprochen, sich bereits in diesem Sommer verändern zu können", erklärte Heldt weiter. Nach Angaben von kicker.de soll der frühere Schalker Ralf Fährmann von Eintracht Frankfurt ablösefrei als Nachfolger von Neuer verpflichtet werden.

Weiterer Neuzugang für die Bayern wird der 25 Jahre alte Brasilianer Rafinha sein. Er unterzeichnete in München einen bis zum 30. Juni 2014 gültigen Dreijahresvertrag, wie der Club auf seiner Internetseite mitteilte. Die Bayern zahlen für den Rechtsverteidiger angeblich eine Ablöse von 5,3 Millionen Euro an den FC Genua. Rafinha war im vergangenen Sommer für acht Millionen Euro vom FC Schalke 04 in die italienische Serie A gewechselt.