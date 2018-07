Ein schweres Unwetter zog über den All England Club hinweg, die Blitze zuckten am Himmel und der Donner grollte immer wieder bedrohlich bis unter das Dach des Centre Courts. Der Regen prasselte so laut auf die flexible Glasfaserkonstruktion, dass teilweise gar das Plopp-Geräusch der Bälle übertönt wurde. Doch an diesem Nachmittag gab es nichts, das Sabine Lisicki Furcht einflößen konnte. Keine Naturgewalten und auch nicht die wuchtige Gegenwehr, mit der ihr Marion Bartoli im Viertelfinale von Wimbledon begegnete.

Die französische Weltranglistenneunte spielt mit der wohl unorthodoxesten Technik im Damentennis, jedoch mit der gleichen verbissenen Willenskraft, wie es Lisicki tut. Aber die 21 Jahre alte Berlinerin wollte diesen Sieg so sehr, wollte unbedingt zum ersten Mal das Halbfinale beim wichtigsten Turnier der Welt erreichen. Und sie schaffte es, machte mit dem 6:4, 6:7 und 6:1-Sieg den größten Erfolg ihrer jungen Karriere perfekt.

Als beim vierten Matchball die Rückhand von Bartoli im Netz landete, schrie Lisicki vor Freude auf und reckte ihre Fäuste gen Himmel. "Ich bin einfach sprachlos", sagte Lisicki, "ich kann es überhaupt nicht glauben. Aber ich war die bessere Spielerin heute." Sie ist nach der Chinesin Zheng Jie 2008 erst die zweite Spielerin, die es in Wimbledon mit einer Wild Card ins Halbfinale geschafft hat.

Lisicki hatte einen furiosen Start hingelegt, die ersten sechs Punkte der Partie erzielt und Bartoli mit ihrer Schlaghärte nahezu überrumpelt. Doch es entwickelte sich ein enger Schlagabtausch auf hohem Niveau, bei dem Lisicki nach dem schnellen Rebreak wieder in Führung ging und mehr und mehr die Ballwechsel diktierte. Ihre Aufschläge schnellten mit fast 200 km/h ins Feld, und sie hämmerte insgesamt viermal so viele Winner ins Feld wie Bartoli.

Lisicki variierte ihr Spiel, streute vor allem kluge Stoppbälle ein, die selbst die flinke Französin nicht mehr erlaufen konnte. Es war Lisicki, die sie zunehmend frustrieren konnte, obwohl es sonst Bartoli ist, die ihre Gegnerinnen mit ihrem stetigen Gezappel zwischen den Ballwechseln aus der Ruhe bringt.