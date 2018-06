Theo Zwanziger plant, die umstrittene WM-Vergabe an Katar untersuchen zu lassen. Das Ergebnis solle "auch durch staatliche Strafverfolgungsbehörden untersucht werden". So geht es aus dem Fünf-Punkte-Plan des DFB-Präsidenten hervor, von dem die Sport-Bild berichtete. Das Vorhaben will Zwanziger am Freitag seinen Präsidiumskollegen präsentieren. Bei Zustimmung werde er ein Vier-Augen-Gespräch mit Fifa-Präsident Sepp Blatter suchen, kündigte er an. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass Schmiergeld geflossen ist, soll die WM 2022 nach Zwanzigers Vorstellungen neu vergeben werden.