Die Euphorie galt als gekünstelt, die Vorfreude schien herbeigeschrieben. Die Frauen-WM musste bereits vor ihrem Beginn mit der Diskussion leben, ob sie überschätzt wird. Viele Fußballfans, auch in der Community von ZEIT ONLINE, zweifelten an Qualität und Anziehungskraft dieses Sports. Dass die Bedenken berechtigt sind, dafür sprechen ja auch einige Indizien.

Die meisten Spielerinnen, Trainer und Mannschaften sind unbekannt. Die PR des DFB, der für ein zweites Sommermärchen wirbt, wirkt unglaubwürdig. Birgit Prinz als Barbie – das zielt daneben, da wird wohl nicht mal sie selbst widersprechen. Und wer am Ende gewinnt, interessiert nur jene Schulmädchen, die man in die Stadien karrt und Theo Zwanziger.

Auf die politische und politisch korrekte Aufwertung des Turniers durch Fernsehen, Werbung und Verband reagierten viele mit Ablehnung. Frauenfußball? Wir lassen uns doch nicht zwingen, das gut zu finden, lautete der Tenor vieler Kommentatoren.

Doch die Ergebnisse einer ZEIT-ONLINE-Umfrage sagen etwas anderes aus: Zwei von drei Männern freuen sich auf die WM, immerhin auch zwei von fünf Frauen, die allgemein fußballuninteressierter sind. Das sind erstaunlich hohe Zustimmungsraten für eine Nischensportart. Jeder zweite Deutsche glaubt sogar, dass die WM 2011 ähnlich erfolgreich wird wie die WM 2006.

Millionen Menschen aus allen Ländern feierten vor fünf Jahren auf deutschen Straßen. So weit wird es in diesem Sommer nicht kommen, an Massenaufläufe auf Fan-Meilen glaubt wohl keiner. Aber vielleicht sitzen die Leute in den kommenden Wochen im Biergarten zusammen und begleiten die Nationalelf durch das Turnier – und vielleicht sogar die Schwedinnen und Amerikanerinnen. Und sei es nur aus Gewohnheit, es geht schließlich um den deutschen Leibsport.

Schon vergessen, womit man vor der WM 2006 rechnete? Hooligan-Schlachten zwischen Polen, Engländern und Deutschen standen bevor. Die Stadien sollten einstürzen, wenn die Fans hüpfen würden. Die deutsche Elf sollte garantiert in der Vorrunde ausscheiden. Dann kamen die Sonne und Odonkor.

Es gehört zum deutschen Wesen, alle Teufel an die Wand zu malen. Warum sollen wir in den nächsten Wochen nicht unser Herz für Simone Laudehr, Alexandra Popp, Lotta Schelin oder Abby Wambach entdecken? Über die Vorzüge des 4-2-3-1 gegenüber 4-4-2 diskutieren? Uns darüber wundern, warum die Engländer keine gute Torfrau haben?

Dass mehr als 650.000 Tickets für die WM-Spiele verkauft worden sind, ist ein guter Anfang. Oder wie sehen Sie das, liebe Leser, die Sie so gerne und radikal über Frauenfußball diskutieren? Haben Sie noch ein bisschen schwarz-rot-goldene Schminke aus dem Jahr 2006 übrig?

Überschätzen wir die Umfrage-Ergebnisse? Klar, es ist bloß eine Umfrage, aber sie ist repräsentativ. An ihr nahm ein Panel von mehr als tausend Leuten aus allen Altersgruppen, Bundesländern und Einkommensschichten teil. Das ist eine solide empirische Basis. Sehen Sie sich bestätigt oder boykottieren Sie die WM jetzt erst recht?

