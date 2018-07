Mexiko

Warum spielen die Frauen aus Mexiko besser als die Männer?

Der mexikanische Profifußball ist überdurchschnittlich gut entlohnt. Es sind die bestbezahlten Jobs im Land. Viele Fans finden jedoch, dass die hohen Gehälter nicht im Verhältnis zur erbrachten Leistung der Fußballer stehen. Sie sehen im Frauenfußball die wahre Leidenschaft und Hingabe für den Sport, die nicht von Profitstreben getrübt wird. Außerdem ist der Frauenfußball noch richtiger Straßenfußball aus den Barrios. Er kommt von dort, wo Fußball ursprünglich entstanden ist. Im Spiel der Frauen erkennt man noch diese freche und erfrischende Spielweise, die dem Profifußball der Herren ein wenig verloren gegangen ist.

Welchen Stellenwert hat der Frauenfußball in Mexiko?

Frauenfußball hat in Mexiko einen Prozess der Gleichberechtigung in Gang gesetzt. Es ist ein Weg für Frauen, in Räume vorzudringen, in denen sie sich persönlich und beruflich entfalten können, auch wenn sie weniger verdienen als die Männer.

Patricia Peña ist eine der ersten Sportreporterinnen in Mexiko. 2007 wurde sie mit dem National Sports Journalism Award ausgezeichnet. Sie nimmt derzeit an einem Programm der Deutschen-Welle Akademie teil und berichtet aus Deutschland über die Frauenweltmeisterschaft.

Wie viele Zuschauer kommen zu den Ligaspielen?

In Mexiko hat sich bis jetzt noch keine richtige Frauenliga etabliert.

Können die Spielerinnen von ihrem Sport leben?

Die Spielerinnen erhalten Stipendien von der Regierung, den Unis und Schulen. Daneben unterstützen ihre Vereine sie finanziell.

Gegen welche Vorurteile muss der Frauenfußball in Mexiko kämpfen?

In diesem von "Machismo" geprägten Land werden Frauen, die einer typischen Männersportart nachgehen, schnell als homosexuell bezeichnet. Selbst in ihren eigenen Familien haben Frauen, die Fußball spielen, mit Vorurteilen zu kämpfen.

Ist Homosexualität im mexikanischen Frauenfußball ein ähnlich öffentliches Tabu wie in Deutschland?

Die Spielerinnen werden als homosexuell etikettiert, obwohl ihre Spielkleidung "echte Weiblichkeit" betonen soll - etwa durch rosafarbene Designs. Medien und Werbung propagieren, dass Fußball den Männern vorbehalten ist und Frauen zu Hause bleiben sollten.

Wie viele Mexikaner wissen, dass bald eine Fußball-WM stattfindet?

Sehr wenige, fast niemand. Die mediale Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die Männernationalmannschaft bei der Copa América und die U-17 Weltmeisterschaft.

Warum hätte Mexiko den WM-Titel verdient?

Weil davon bedauerlicher Weise abhängt, ob eine Frauenfußballliga entstehen kann und damit die Chance, den Sport professioneller zu betreiben. Die Frauen trainieren wie die Männer, erhalten jedoch wesentlich weniger Geld.