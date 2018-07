Annike Krahn ist Verteidigerin. Sie ist schnell, zweikampfstark und eine ihrer größten Freuden ist es, den Ball in hohem Bogen ins Seitenaus zu plautzen. Spielaufbau und ähnliche Sperenzchen überlässt sie Frauen, die sich damit auskennen. Es gibt Trainer, die sich über die beschränkten Mittel der Abwehrspielerin lustig machen.

Nach dem 1:0-Sieg gegen Nigeria steht sie verschwitzt, aufrecht und stolz im Stadion. Eine blaue Urkunde, gerahmt, hinter Glas wird hinter ihr von einem DFB-Mitarbeiter bewacht. Vor ein paar Minuten wurde Krahn von der Fifa zur Spielerin des Spiels gekürt. Wie konnte das passieren?

Was beide Mannschaften an diesem WM-Abend in Frankfurt am Main auf den grünen Rasen brachten, war nur für Freunde des gepflegten Zweikampfs schön anzusehen. Es gab wenig Spielerisches, kaum Kombinationen, erst recht keine Torchancen. Dafür krachten Fußsohlen gegen Schienbeine und Fußspitzen gegen Sprunggelenke. So oft, dass die Sanitäter am Spielfeldrand ganz aufgeregt waren.

Vor allem die Nigerianerinnen zierten sich nicht. Ob sie nun die 0:8-Testspiel-Niederlage aus dem November vergessen machen wollten oder sich und ihre Trainerin Ngozi Uche im Vorfeld der Partie missverstanden fühlten . Wer weiß, wieso. Derlei Lust an der Regelübertretung zeigte noch keine WM-Mannschaft.

Jede deutsche Spielerin, die sich in Trittweite eines nigerianischen Schraubstollens befand, musste sich Sorgen um ihre Knöchelgesundheit machen. "Wir haben uns von den Nigerianerinnen beeindrucken lassen, die sehr hart, fast schon unfair gespielt haben", sagt die Linksverteidigerin Babett Peter. Der Potsdamerin stieg eine Gegenspielerin auf die Kniescheibe.

Selbst der Weg zur deutschen Torfrau Nadine Angerer war den Afrikanerinnen für ein zünftiges Foul nicht zu weit. "Das ist die Mentalität der afrikanischen Teams", sagt die Rechtsverteidigerin Linda Bresonik. "Sie sind auf dem Platz sehr biestig und sehr zickig."

Auch die deutsche Mannschaft enttäuschte. "Das war mehr Kampf und Krampf als ein schönes Fußballspiel", sagt die Bundestrainerin Silvia Neid. Nachdem sich die Mannschaft schon im Testspiel gegen Norwegen häufig mit langen Pässen behalf, wollte sie gegen Nigeria zeigen, dass sie spielerisch zu den besten Teams der WM gehört. Geklappt hat das nicht. Dafür trat Deutschland zurück.