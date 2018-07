Dirk Nowitzki wird bei der EM in Litauen für Deutschland spielen. Der Basketball-Superstar von den Dallas Mavericks gab seine Zusage für die Titelkämpfe vom 31. August bis 18. September. "Die Pause ist zwar sehr kurz, aber ich möchte der jungen deutschen Mannschaft gerne dabei helfen, bei der EM Erfolg zu haben", sagte Nowitzki. In Litauen geht es für das deutsche Team um die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2012 in London.

Neben dem frisch gekürten NBA-Champion wird auch Chris Kaman von den Los Angeles Clippers ins Nationaltrikot zurückkehren. Der Center war 2008 vor den Sommerspielen in Peking eingebürgert worden und hatte zusammen mit Nowitzki maßgeblichen Anteil daran, dass sich das deutsche Team erstmals seit 1992 wieder für Olympia qualifiziert hatte. Kaman hatte seine Teilnahme von einer Zusage seines NBA-Kollegen Nowitzki abhängig gemacht.



"Ich werde jetzt versuchen, alles dafür zu tun, topfit zu werden und freue mich auf die Zeit mit den Jungs", meinte Nowitzki. Bundestrainer Dirk Bauermann reagierte in einer Mitteilung des Deutschen Basketball Bundes (DBB) erfreut auf die Entscheidung Nowitzkis: "Das ist natürlich eine tolle Nachricht für uns alle und für mich als Trainer. Diese Entscheidung gibt uns einen großen Schwung für das morgen beginnende Trainingslager."

Während sich Bauermann an diesem Samstag mit 16 Spielern auf den Weg ins Trainingslager nach Gran Canaria macht, wird Nowitzki mit seinem Mentor Holger Geschwindner in der Nähe von Würzburg an seiner Fitness arbeiten. Der 33-Jährige wird wie Kaman beim Supercup in Bamberg (19. bis 21. August) zur Mannschaft stoßen.