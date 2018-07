Müde und traurig haben die deutschen Nationalspielerinnen einen Tag nach dem WM-Aus gegen Japan die individuelle Heimreise angetreten. "Jede hat sich verabschiedet mit Tränen in den Augen", berichtete Fußball-Bundestrainerin Silvia Neid bei ihrer letzten WM-Pressekonferenz. Zuvor habe man sich noch zu einem gemeinsamen Frühstück getroffen. Nach der 0:1-Niederlage im Viertelfinale sei es beim Abendessen sehr ruhig zugegangen. "Jeder war sehr traurig und in sich gekehrt." Jede der Spielerinnen hätte die Niederlage auf ihre Weise verarbeitet. "Einige haben sich auf ihre Zimmer zurückgezogen, einige haben noch zusammengesessen und geredet."





Als einen Grund für das unbefriedigende Abschneiden bei der Heim-WM führte Neid die hohe Erwartungshaltung an. "Der Druck war schon groß. Alle haben uns schon im Halbfinale gesehen. Man muss akzeptieren, dass Japan ein Tor besser war."



Motivationsprobleme sieht Neid weder bei sich noch bei der Mannschaft. Sie habe schon die nächste Europameisterschaft 2013 in Schweden und die im Herbst beginnende Qualifikation im Visier. "Es geht ja weiter", sagte Neid, die keinen "großen Umbruch" im Team erwartet. Bis auf Birgit Prinz und Ariane Hingst, die ihre internationalen Karrieren beendet haben, hätte keine Spielerin ihre Rücktrittabsicht erklärt.

Die Bundestrainerin sieht trotz der Nichtberücksichtigung von Prinz im WM-Viertelfinale kein Zerwürfnis mit der zurückgetretenen Rekordnationalspielerin. "Ich habe heute Morgen kurz mit ihr gesprochen. Sie hat da auch 'Silvi' zu mir gesagt", sagte Neid. Nach der Niederlage gegen Japan hatte Prinz distanziert von der "Trainerin" geredet und sich enttäuscht über ihren dauerhaften Platz auf der Bank gezeigt.



Wie zuvor DFB-Präsident Theo Zwanziger kündigte auch Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg einen "würdigen Abschied" für Prinz und Ariane Hingst an. "Wir sind dabei, uns angemessene Dinge zu überlegen", sagte die Verantwortliche für Frauen- und Mädchenfußball im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Zwanziger hatte sich für ein mögliches Abschiedsspiel ausgesprochen: "Ich halte, was die Anerkennung für Birgit betrifft, alles für möglich, was im Rahmen der Verantwortung des DFB ist."