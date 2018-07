Seit einer Stunde trainieren die Zwölfjährigen im Basketball-Zentrum in Kaunas, der zweitgrößten Stadt Litauens. Es riecht nach Schweiß. Der Trainer pfeift, ein Spieler läuft los, dribbelt durch einen Stangenparcours und wirft von der Drei-Punkte-Linie in den Korb. Der Trainer nickt zufrieden und mahnt zu mehr Konzentration.

Das Basketball-Zentrum trägt den Namen der litauischen Basketball-Ikone Arvydas Sabonis, der die Schule gründete. Als Spieler führte Sabonis Litauens Nationalteam zu drei olympischen Bronzemedaillen. 1985, 1986 und 1987 gewann er mit Zalgiris Kaunas die sowjetische Meisterschaft und besiegte in den Finalspielen den Rivalen ZSKA Moskau. Danach schaffte er es in die US-Profiliga NBA, wo er beim amerikanischen Spitzenclub Portland Trail Blazers Millionär wurde.

Der ehemalige Spieler und heutige Unternehmer Sabonis ist ein Held des Landes, weil Basketball in Litauen fast eine Religion ist. Während die Jugendlichen in den Basketballschulen des Landes von einer Profi-Karriere in Amerika träumen, erinnern sich die Älteren an die Sowjetzeit, als litauische Basketballer den Moskauer Funktionären die Stirn boten und mutig die Unabhängigkeitsbewegung der achtziger Jahre unterstützten.

Matthias Kolb arbeitet als Journalist für das Korrespondenten-Netz n-ost.

Die Europameisterschaft soll in diesem Sommer das größte Sportereignis in der Geschichte Litauens werden. Die drei Millionen Litauer wollen den Titel. Je näher die EM, die vom 31. August bis zum 18. September stattfindet, rückt, umso mehr wächst die Spannung. "Das ganze Land erwartet einen Erfolg", sagt Tomas Degutis, der Geschäftsführer der Basketball-Schule in Kaunas und erinnert sich an frühere Erfolge: "Während der Sowjetzeit war Zalgiris Kaunas mehr als ein Team, die Spieler waren unsere Armee. Einige Menschen warfen 1987 vor Begeisterung ihre Fernseher aus dem Fenster, als wir dank Sabonis die Russen besiegt hatten."

Ein Jahr später sorgte Sabonis bei den Olympischen Spielen erneut für Aufsehen: Er trug ein T-Shirt mit der Aufschrift Lietuva, um die Unabhängigkeitsbewegung zu unterstützen. Die Sowjetfunktionäre tobten und trauten sich dennoch nicht, auf ihren besten Spieler verzichten.