ZEIT ONLINE: Herr Bauermann, im vergangenen Jahr haben Sie die Basketball-WM in der Türkei als eine "Übergangssituation" für die deutsche Nationalmannschaft beschrieben. Was bedeutet die EM in Litauen für den Aufbau Ihrer Mannschaft?



Dirk Bauermann: Unser Dreijahresplan war es, eine Mannschaft zu entwickeln, die zusammen mit Dirk Nowitzki und Chris Kaman eine realistische Chance hat, sich bei der EM für Olympia zu qualifizieren. Deshalb waren die Jahre 2009 und 2010 Zwischenstationen für uns. Jetzt müssen wir schauen, ob unser Plan auch aufgeht.



ZEIT ONLINE: Für viele Deutsche wird die EM vor allem durch Dirk Nowitzkis Teilnahme interessant. Haben Sie manchmal Angst, dass der deutsche Basketball zu sehr auf einen Superstar reduziert wird, der noch nicht mal in Deutschland spielt?

Dirk Bauermann Dirk Bauermann trainiert seit 2003 die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Parallel betreut der 53-Jährige seit 2010 die Basketball-Mannschaft des FC Bayern München.





Bauermann: Es ist schon unglaublich, wie groß die Begeisterung in Deutschland für einen Spieler ist, der noch nicht mal im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Das erhöht natürlich auch den Mythos Dirk Nowitzki. Man muss zunächst mal eine große Chance für den deutschen Basketball darin sehen, dass wir einen Spieler seiner Qualität, seiner Ausstrahlung und Persönlichkeit haben. Neben den starken Fußball-, Handball-, Eishockey- und Volleyball-Ligen in Deutschland ist es für Basketball schwierig, eine prominente Rolle zu spielen. Und jemand wie Dirk lenkt den Fokus wieder auf unsere Sportart. Diese Welle muss man reiten – so gut und so lange es geht. Man muss versuchen, in Dirks Windschatten Spieler zu entwickeln, die im Kollektiv in der Lage sind, ein hohes Niveau zu halten. Ein weiteres Ziel muss es sein, Kinder und Jugendliche mit Ballgefühl für Basketball zu begeistern, um sie nicht an andere Sportarten zu verlieren. Da ist Dirk mit seiner Strahlkraft natürlich eine Galionsfigur.



ZEIT ONLINE: Wenn jemand wie Nowitzki nach langer Zeit wieder zur Nationalmannschaft stößt, ordnen sich seine Teamkollegen ihm dann sofort unter?



Bauermann: Sofort und ohne wenn und aber. Dabei spielen zwei Dinge eine Rolle. Erstens: die unglaublich hohe sportliche Qualität von Dirk. Und zweitens: seine menschliche Qualität. Er macht es allen sehr leicht, in dem er keine Sonderbehandlung einfordert, er ist sofort einer von ihnen. Unsere Mannschaft besteht einfach aus guten Jungs, die mannschafts-, erfolgs-, leistungsorientiert denken. Ihnen geht es ums Gewinnen, und sie haben kein Problem damit, dass von dem Lichtkegel, der da auf die Nationalmannschaft scheint, nur ein ganz geringer Anteil auf sie fällt.



ZEIT ONLINE: Gibt es derzeit Spieler, die darauf drängen, irgendwann die Nowitzki-Rolle einzunehmen?



Bauermann: Das sehe ich nicht. Was ich aber sehe, ist, dass sich eine Generation knapp über 20 Jahre alter Spieler entwickelt, zu der Tibor Pleiß, Robin Benzing, Philipp Schwethelm, Elias Harris, Lucca Staiger und Tim Ohlbrecht gehören, die ein unbestrittenes internationales Top-Niveau haben und weiterhin haben werden. Als Gruppe ist diese Generation sehr stark, aber keiner daraus wird als einzelner der Nationalmannschaft so sehr seinen Stempel aufdrücken, wie es Dirk in den letzten zehn Jahren getan hat. Man darf aber erwarten, dass der eine oder andere von ihnen auch in der NBA auftauchen wird.



ZEIT ONLINE: Woran es den deutschen Nationalspielern zuletzt besonders mangelte, war Schnelligkeit. Sie selbst haben als Gründe für die Niederlagen bei der WM zu langsames Umschalten und Treffen von Entscheidungen genannt …



Bauermann: Das ist ein Dilemma, dass uns in allen Altersgruppen verfolgt. Wenn zum Beispiel unsere U20-Nationalmannschaft gegen die Griechen, die Türken, die Litauer oder die Spanier spielt, sind diese uns athletisch immer im Vorteil.



ZEIT ONLINE: Warum?



Bauermann: In diesen Ländern sind die schulische und die sportliche Ausbildung besser miteinander verzahnt als bei uns, die Spieler kommen dort viel früher in professionelle Strukturen. Und das macht sich dann natürlich auch im Vergleich der A-Nationalmannschaften bemerkbar. Ein 20 Jahre alter Spanier verbringt in etwa so viele Stunden im Kraftraum und in der Trainingshalle, wie unsere Jungs mit 23 oder 24. Zudem haben unsere jungen Spieler oft nicht die Erfahrung von denen aus anderen Ländern – das Talent aber allemal.