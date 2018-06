ZEIT ONLINE: Herr Mayer, haben Sie Angst, dass es wie bei den anderen großen Turnieren in diesem Jahr auch bei den US Open ein frühes Aus für Sie geben könnte?

Florian Mayer: Daran darf ich nicht denken. Ich muss dieses Mal einfach einen Weg finden, um anders aufzutreten. Ich darf mich auch nicht mehr so sehr unter Druck setzen wie zuletzt in Paris und Wimbledon, dann wird es bestimmt auch klappen.

Florian Mayer Florian Mayer ist der derzeit beste deutsche Tennisspieler. Der 27-Jährige belegt den 27. Platz der Weltrangliste. Bei den US Open spielt Mayer am Dienstagabend in der ersten Runde gegen den Franzosen Adrian Mannarino.

ZEIT ONLINE: Bei den drei Grand Slams 2011 sind Sie nach guten Erstrunden-Matches jeweils in der zweiten Runde gescheitert. Können Sie diese Aufs und Abs immer schnell verarbeiten?

Mayer: Ja, schon. In der restlichen Zeit des Jahres habe ich ja auch richtig gutes Tennis gespielt. Natürlich sind frühe Niederlagen bei Grand-Slam-Turnieren besonders enttäuschend. Vor allem, wenn man in der zweiten Runde einen vermeintlich leichten Gegner hat. Aber aus Niederlagen lernt man immer, sie helfen für die Zukunft.

ZEIT ONLINE: Ist der mediale Druck mit schuld daran, dass Sie auf dem Platz manchmal den Kopf nicht ganz frei haben?

Mayer: Dazu möchte ich nichts sagen.

ZEIT ONLINE: Würden Sie nicht sagen, dass die Medien Sie stark beeinflussen? Teils sagen Sie ja nach gewonnenen Matches, dass Sie es Ihren Kritikern jetzt gezeigt hätten.

Mayer: Das habe ich einmal in Hamburg gesagt. Aber ich möchte es nicht weiter kommentieren. Leider sind einige Medienvertreter in ihrer Berichterstattung tendenziell eher negativ. Das finde ich sehr schade, aber es hilft nichts, jeder muss seinen eigenen Weg finden, um damit klar zu kommen.

ZEIT ONLINE: Zurück zur Vorbereitung auf die US Open. Es heißt, Sie würden derzeit besonders an Ihrer Fitness und mentalen Stärke arbeiten. Wie trainiert man mentale Stärke?

Mayer: Ich habe jemanden, der mir dabei hilft. Aber ins Detail möchte ich hierzu nicht gehen.

ZEIT ONLINE: Wenn Sie vor einem Turnier Ihre Ziele beschreiben, sagen Sie häufig, dass alles denkbar ist, was auf dem Papier realistisch erscheint. So vorsichtig wären Ihre Vorbilder Boris Becker und Pete Sampras sicher nie in ein Turnier gegangen. Müssten Sie bei Ihrem Potenzial nicht selbstbewusster sein und sich höhere Ziele stecken?

Mayer: Klar habe ich ein großes Potenzial – aber die Zeit von Becker und Stich ist vorbei, so etwas wird es in Deutschland auch so schnell nicht wieder geben. Jeder, der sich im Tennis auskennt, weiß, was ich leiste. Dort, wo ich jetzt stehe, das haben mir die wenigsten zugetraut. Und alles, was jetzt kommt, ist eine Zugabe. Natürlich gibt es die Möglichkeit, noch weiter nach vorne zu kommen. Aber ich muss mich dafür erst mal bei den großen Turnieren beweisen.

ZEIT ONLINE: Trotzdem sind Ihre Zielsetzungen doch eher zurückhaltend formuliert.

Mayer: Ich bin eben nicht der Typ, der sich hinstellt und beispielsweise sagt, dass ich in New York ins Halbfinale kommen werde. Solche Aussagen treffe ich einfach nicht.