"Es ist erfreulich, dass es eine Frau in die Bundesliga geschafft hat. Bibiana Steinhaus macht einen sehr guten Job, wird von allen akzeptiert und ist Vorbild für viele", sagt Doris Fitschen, die Managerin der Frauenfußball-Nationalmannschaft über die erfolgreichste deutsche Schiedsrichterin.

Fünf Mal wurde Steinhaus vom DFB zur Schiedsrichterin des Jahres gewählt. Sie leitete das Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in diesem Sommer und pfeift regelmäßig Spiele der zweiten Männerfußball-Bundesliga.

Die Polizeikommissarin aus Hannover spielt in ihrer Freizeit auf der Abwehrposition in der niedersächsischen Polizeiauswahl. Mit der Pfeife in der Hand überzeugt sie durch ihre geradlinige Spielführung. Wollen Sie mehr von Bibiana Steinhaus wissen? Dann veröffentlichen Sie ihre Fragen unter diesem Artikel als Kommentar. Am Dienstag, den 23. August 2011, wird die Schiedsrichterin Ihre Fragen in einem Video-Interview beantworten.