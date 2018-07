Wohin mit der Wäsche? Manuel Neuer nach dem Spiel

Wer spielte wie gegen wen?

Borussia Dortmund – Hamburger SV 3:1

VfB Stuttgart – Schalke 04 3:0

1. FC Köln – VfL Wolfsburg 0:3

FC Augsburg – SC Freiburg 2:2

Werder Bremen – 1. FC Kaiserslautern 2:0

Hannover 96 – TSG Hoffenheim 2:1

Hertha BSC Berlin – 1. FC Nürnberg 0:1

FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen 2:0

Bayern München – Borussia Mönchengladbach 0:1

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Dortmund nach der langen Bundesliga-Sommerpause spielen zu sehen, war, als würde man nach einem harten Winter den ersten Frühlingstag begrüßen. Welch Spielfreude! Welch Lebendigkeit! Von Mario Götze! Von Shinji Kagawa! (Ja, den haben sie ja auch noch.) Nach dem ersten Spieltag ist nicht auszuschließen, dass Jürgen Klopps Elf noch besser geworden ist, als sie es in der Meistersaison war. Und dass sich der Trainer neue Dinge hat einfallen lassen: Vor dem 3:0 legte Kevin Großkreutz einen sehr ungewöhnlichen bogenhaften Laufweg hin. Das sah gewollt aus und schnell. Bei vielen Dortmunder Toren und Chancen vermutet der Zuschauer: Der Schütze könnte den Ball einfach durchlassen, hinter ihm steht eh ein Mitspieler zum Einschuss bereit. Ein sportübergreifender Vergleich drängt sich auf: Den BVB spielen zu sehen, ist so, als drückte man beim Skat einen Buben und gewinnt trotzdem Schneider.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Fußballfans der Welt, schaut auf diese Stadt! Mit diesem hier nur sinngemäß wiedergegebenen Satz hatte uns der noch Regierende Bürgermeister Berlins auf das erste Saisonspiel der Hertha gegen Nürnberg eingeschworen. Ja, wir haben hingeschaut, mit großen Augen, die immer kleiner wurden. Wieder aufgestiegen. Euphorisiert. Und dann verzeichneten die Statistiker einen einzigen Berliner Torschuss. Der kam aus dem Abseits.

Wer stand im Blickpunkt?

Erinnert sich noch jemand an Jean-Marie Pfaff? Der war mal Belgier, und dann wurde er Bayer. In seinem allerersten Spiel für Bayern München im Jahr 1982 unterlief dem Tormann ein selten dämliches Eigentor. Von da an ging's bergauf, er prägte eine sechsjährige Ära. Auch Manuel Neuer hat sein neues Revier noch nicht abgesteckt, obwohl der Strafraum in München zumindest ähnlich groß sein sollte wie in Gelsenkirchen. Bei seinem Debüt für die Bayern verschätzte er sich beim Rauslaufen und verursachte die Heimniederlage gegen Gladbach. Immerhin musste er sich dadurch nicht mit den lästigen ultramoralischen Fragen befassen, ob er zum Jubeln in die Kurve laufen, ob er sein Trikot küssen sollte. Auf Schalke soll es Schadenfreude gegeben haben. Mehr hatte Königsblau an diesem Spieltag aber nicht zu lachen.