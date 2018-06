Der Sprinter Usain Bolt ist im 100-Meter-Finale der Leichtathletik-WM in Daegu vorzeitig ausgeschieden. Der Titelverteidiger und Olympiasieger aus Jamaika war zu früh gestartet. Nach seinem Fehlstart wurde er disqualifiziert. Bolt ist von der neuen Fehlstartregel betroffen, die erst seit 2010 gilt.

Bolts Patzer nutze der Jamaikaner Yohan Blake. Der 21-jährige Sprinter gewann den 100-Meter-Titel. Blake siegte in 9,92 Sekunden vor Walter Dix aus den USA (10,08) und Ex-Weltmeister Kim Collins aus Saint Kitts and Nevis (10,09). "Ich habe so wunderbare Gefühle. Ich habe mein ganzes Leben für diesen Moment gearbeitet. Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin", sagte Blake nach seinem Triumph. Mitfavorit Asafa Powell aus Jamaika hatte bereits am Donnerstag seine Teilnahme wegen einer Leistenzerrung abgesagt.

In den Vorläufen der Leichtathletik-WM war Usain Bolt in 10,10 Sekunden die beste Zeit gelaufen, obwohl er auf den letzten Metern sein Tempo verringerte. Auch im Halbfinale (10,05) gewann er gegen seine Konkurrenten und ließ keine Zweifel an seinem WM-Sieg aufkommen. "Sucht ihr nach Tränen? Das wird nicht passieren", sagte Bolt nach seinem Fehlstart.

Erst 2009 hatte Bolt in Berlin in der Weltrekord-Zeit von 9,58 Sekunden den Titel geholt. Zuletzt hatte der 25-Jährige am 6. August 2010 in Stockholm ein Rennen verloren. Bei der WM 2007 in Osaka wurde Bolt Zweiter über 200 Meter. 2008 gewann er bei den Olympischen Sommerspielen in Peking drei Goldmedaillen.