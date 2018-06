Die schönste Zeit des Jahres ist da, die Feiertage haben begonnen. Der Gedimino Prospektas ist festlich geschmückt, über der zentralen Einkaufsstraße von Vilnius strahlen nachts leuchtende Basketbälle und Basketballkörbe. Bars locken mit Live-Übertragungen aller Spiele der Europameisterschaft, die Spieler der Gastgebermannschaft werben auf Plakaten für Mineralwasser und Schokoriegel, Handys und Laptops.

In den Banken liegen Sondermünzen aus, in den Postämtern Sonderpostkarten und Sonderbriefmarken. Eine Ausstellung im Einkaufszentrum unterrichtet über den litauischen EM-Sieg 1939, im Sportgeschäft gibt es nur noch drei Restexemplare des litauischen Trikots, alle in dreifach XL.

Basketball ist in Litauen nun mal eine größere Nummer als anderswo. Das wird auch die deutsche Mannschaft zu spüren bekommen, wenn sie am Sonntagabend (20 Uhr, live bei Sport1) gegen die Gastgeber um den Einzug ins Viertelfinale spielt.

Für die meisten der gut drei Millionen Einwohner des kleinen baltischen Landes ist Basketball eine Religion . Der Sport ist so allgegenwärtig in Vilnius, dass es den Besucher beinahe verwundert, dass die ein Stein gehauenen Bischöfe und Könige in der Kathedrale am östlichen Ende des Gedimino Prospektas Schwerter, Kreuze und Bücher in der Hand halten – und nicht eine einzige der Statuen dribbelt oder zum Sprungwurf ansetzt.

Einige Basketballer werden von ihren Landsleuten trotzdem wie Heilige verehrt. Wie Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis oder Sarunas Marciulionis, die Litauen 1992 kurz nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion sensationell zur olympischen Bronzemedaille in Barcelona führten – gegen die UdSSR, was den Sieg doppelt so wertvoll machte.

Basketball war immer zentral für die Identität der Litauer, egal vom wem das Land unterdrückt wurde und ob die Besatzer den Gedimino Prospektas gerade nach dem Polen Adam Mickiewicz, nach Hitler, Stalin oder Lenin umbenannt hatten. Diesen Stolz spürt man, sobald in der Arena von Vilnius die Nationalhymne erklingt. Die ohnehin hibbeligen Maskottchen werden noch hektischer, 12.000 Zuschauer stehen auf und singen leidenschaftlich mit, die Tribünen verwandeln sich in eine grün schäumende See mit gelb-roten Wellenkämmen, die auch an den Vip-Boxen nicht brechen.