Hamburger SV – FC Schalke 04 1:2 (1:1)

Der FC Schalke 04 hat die zarte Hoffnung auf Besserung beim Hamburger SV zunichte gemacht. Durch den Sieg der Schalker stürzten die Hanseaten erneut auf den letzten Tabellenplatz. Klaas-Jan Huntelaar (13./73. Minute) erzielte in der Hamburger Arena die Tore für die Schalker. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Mladen Petric (37.) war für die Gastgeber zu wenig. Mit dem fünften Sieg in dieser Saison kletterten die Gelsenkirchener auf den vierten Tabellenplatz.



Für Trainer Huub Stevens war der Schalker Sieg eine besondere Genugtuung, schließlich hatte er eine Woche zuvor mit dem HSV über ein Trainerengagement verhandelt und anschließend einen Korb erhalten. Anderthalb Tage später wurde sich der Niederländer mit Schalke einig, erneut zwei Tage danach fuhr er seinen ersten Sieg in der Europa League ein, nun gab es den ersten Bundesliga-Erfolg. Da konnten den knurrigen Niederländer auch die Unmutsbekundungen der Zuschauer nicht beeindrucken, die ihn mit einem Pfeifkonzert empfangen hatten.



Die Gastgeber, die unter dem entlassenen Trainer Michael Oenning in sechs Saisonpartien zuvor verunsichert und ohne Linie gespielt hatten, ließen unter Cardoso wieder Selbstbewusstsein und Spielwitz erkennen. Selbst der frühe Rückstand durch Huntelaar, der nach Flanke von Marco Höger völlig ungedeckt sein sechstes Saisontor erzielte, brachte die Gastgeber nicht aus dem Rhythmus. Zwei Wochen zuvor hätten die Hamburger vermutlich der Mut verlassen.



Die Hamburger waren die tonangebende Mannschaft in den ersten 45 Minuten, konnte ihre Möglichkeiten aber lange Zeit nicht nutzen. Petric (15./29.) und Jeffrey Bruma mit einem Distanzschuss (30.) vergaben ihre Chancen. Nach Huntelaars erstem Tor dann aber doch noch der Treffer für den HSV: Eine Vorlage durch den agilen Lam Zhi Gin nutzte Petric mit einem Linksschuss in die kurze Ecke. Torhüter Ralf Fährmann sah dabei nicht gut aus.



Auch im zweiten Durchgang setzten die Hamburger auf Angriff: Paolo Guerrero jagte den Ball aus Nahdistanz am Schalker Tor vorbei (50.), Petric prüfte wenig später Fährmann (71.). Bei zwei Raul-Kopfbällen (56./72.) hatte der HSV dann aber Glück, ehe die Schalker doch noch einmal jubeln durften. Drei Tage nach dem 3:1-Erfolg in der Europa Lage gegen Maccabi Haifa netzte Huntelaar eine feine Flanke von Christian Fuchs mit dem Außenrist zur abermaligen Gäste-Führung ein.



Cardoso wurde für seinen Mut, erneut den aus seinem Regionalliga-Team in die erste Mannschaft beförderten Deutsch-Chinesen Lam einzusetzen, am Ende nicht belohnt. Der 20-Jährige auf der linken sowie der 19-jährige Gökhan Töre auf der rechten Seite sorgten mit ihren Attacken zwar für Unruhe in der Schalker Hintermannschaft. Nach einer umkämpften Partie standen die Hanseaten aber wieder einmal mit leeren Händen da.

Hamburger SV: Drobny - Westermann, Bruma, Rajkovic, Aogo - Rincón, Tesche (84. Berg) - Lam (74. Castelen), Töre - Guerrero (65.

Son), Petric



FC Schalke 04: Fährmann - Höger, Höwedes, Metzelder, Fuchs - Papadopoulos, Holtby (55. Jones) - Farfán (46. Draxler), Raúl, Jurado

(89. Marica) - Huntelaar



Schiedsrichter: Kircher (Rottenburg)

Zuschauer: 54.237



Tore: 0:1 Huntelaar (13.), 1:1 Petric (37.), 1:2 Huntelaar (73.)



Gelbe Karten: Petric (1), Rincón (2), Tesche (2) / Höwedes (2)