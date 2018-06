Wer spielte wie gegen wen?

FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2

Hannover 96 - Borussia Dortmund 2:1

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 1:4

1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05 3:1

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 0:1

1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1:1

Hertha BSC - FC Augsburg 2:2

1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 2:1

SC Freiburg - VfB Stuttgart 1:2

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Kölns Profis sind Taktik-Muffel. Darüber ist sich ihr Trainer Stale Solbakken im Klaren. Dennoch sagt der Norweger: "Ich denke, wir sollten noch mehr Taktik trainieren." Nach dem 4:1-Sieg bei Vizemeister Bayer Leverkusen hat Solbakken beste Argumente auf seiner Seite. Dabei unterstütze ihn ein Spieler ganz besonders, der sich vom neuen FC-Coach mit der Meister-Propper-Frisur anfangs besonders schlecht behandelt fühlte: Lukas Podolski. Der rheinische Volksheld führte seinen FC auch ohne Kapitänsbinde – denn die hatte ihm Solbakken weggenommen – zum ersten Kölner Sieg seit 15 Jahren in Leverkusen. Zwei Tore erzielte der Nationalspieler selbst, bei den beiden anderen Treffern hatte er seine Füße im Spiel. Podolski scheint mittlerweile gereift. Er scheint bereit, Herausforderungen anzunehmen. Sei es der Verlust der Kapitänsbinde, seine nicht mehr unantastbare Stellung im Team oder die Forderung von Bundestrainer Joachim Löw, im Verein regelmäßiger gute Leistungen zu bringen. In Leverkusen widerlegten die Kölner gleich noch einen Urmythos, der noch aus der Römerzeit stammt: Podolski und Novakovic harmonieren nicht. Am Samstag legte sich das Duo die ersten drei Kölner Tore gegenseitig auf.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

An Fußball zum Abgewöhnen haben sie sich in Hamburg in den vergangenen Wochen gewöhnt. Dass aber auch der Gegner nicht viel zu einem ordentlichen Sporterlebnis beizutragen hat, ist neu. Der HSV ging dieses wichtige Spiel mit nur einem Stürmer an und da auch die Gladbacher die Sicherheit zur obersten Pflicht erhoben, entwickelte sich ein richtig mieses Fußballspiel. Erst nach der Pause gab es ein paar vorsichtige Offensivaktionen. Das einzige Tor fiel nach einer Standardsituation. Die 55.000 Zuschauer, meist aus Hamburg, können sich schon einmal dran gewöhnen: So ähnlich geht es in der Zweiten Liga zu.

Wie verlief das Top-Spiel?

Zeit Online twittert ein Topspiel des jeweiligen Spieltages live.Matthias in der Weidehat für uns die Rückkehr von Manuel Neuer mit dem FC Bayern München in der Schalker Arena verfolgt. Hier sind seine fünf schönsten Tweets.Alle Tweets zum Spiel können Sie hier nachlesen.



zeitonlinesport Aus! Bayern entführt verdient die drei Punkte aus dem Revier. Die Mannschaft war taktisch und kämpferisch eine Nummer besser als S04.

zeitonlinesport Die Bayern-Führung ist verdient. Vom Gemütszustand her sind sich aktuell Schalker in der Arena und FDP'ler in Berlin sicher sehr nahe.

zeitonlinesport Frage am Rande: Gibt es eigentlich noch ein Unternehmen aus der Solarwirtschaft, dass noch keine Werbebande in einem BuLi-Stadion hat?

zeitonlinesport 42 Minuten sind durch, und Manuel Neuer musste noch keinen einzigen Ball halten. Die wenigen Schalker Chancen gingen alle am Tor vorbei.

zeitonlinesport Manuel Neuer betritt den Rasen. Ein gellendes Pfeifkonzert – jetzt schon seit einer Minute – erfüllt die Arena.