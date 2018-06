Olympique Marseille – Borussia Dortmund 3:0

Borussia Dortmund hat jede Menge Lehrgeld bezahlt. Der Deutsche Meister verlor in Marseille und steht damit vor dem nächsten Auswärtsspiel am 19. Oktober bei Olympiakos Piräus bereits unter großem Druck. Im Stade Vélodrome trafen André Ayew und Loic Remy für die effektiveren Franzosen. Ayew musste später mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Nach dem dürftigen Saisonstart in der Liga mit bereits drei Niederlagen bleibt dem BVB in der Gruppe F vorerst nur ein Punkt.

Das junge BVB-Team mit einer Erfahrung von insgesamt nur 23 Champions-League-Spielen begann zerfahren und brachte sich mit einer ungewöhnlich hohen Fehlpassquote im Spielaufbau unnötig unter Druck. Die überraschend defensiven Gastgeber taten relativ wenig fürs Spiel, hatten aber bei einem Kopfball von Souleymane Diawara (9.) die erste Möglichkeit.

Die Dortmunder hatten dank gewohnt großer Laufbereitschaft zwar über weite Strecken der ersten Hälfte mehr Ballbesitz, waren bei ihren Angriffen aber zu berechenbar. Shinji Kagawa und Robert Lewandowski blieben weit unter Normalform, zwingende Torchancen basierten meist auf Einzelaktionen. So scheiterte Jungstar Mario Götze in der 19. Minute nach technisch hochwertiger Feinarbeit in aussichtsreicher Position an Torhüter Steve Mandanda.



Im Gegenzug fiel die Führung für den Tabellendreizehnten der Ligue 1. Wie bereits beim entscheidenden 1:2 in Hannover rutschte Innenverteidiger Neven Subotic vor dem eigenen Strafraum aus, Ayew schoß den Querpass von Remy aus siebzehn Metern ins Netz. Marseilles Trainer Didier Deschamps, als Spieler Welt- und Europameister, dazu zweimal Champions-League-Sieger, ballte auf der Bank die Faust. In der 36. Minute erlebte er fast eine Kopie des 1:0, als Ayews Schuss aus halblinker Position nur mit viel Mühe von Torhüter Roman Weidenfeller pariert wurde.



Die Borussia kam mit wesentlich mehr Druck und Dringlichkeit aus der Kabine. Nach einer guten Gelegenheit von Lucho Gonzalez (48.) vergab erneut Götze gleich zweimal den Ausgleich. In der 50. Minute traf er nur den Innenpfosten, sechzig Sekunden später konnte er Mandanda erneut nicht überwinden.

Und dann kam der Fehler für den BVB: Ohne jegliche Bedrängnis köpfte Nationalspieler Mats Hummels in den Lauf von Remy und der erhöhte auf 2:0 (62.). Nach einem Foul von Kapitän Sebastian Kehl an Remy pfiff der schwedische Schiedsrichter Jonas Eriksson Elfmeter. Ayew (69.) setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Der Lattenkopfball des eingewechselten Lucas Barrios (88.) passte zur allgemeinen Dortmunder Tristesse.

Olympique Marseille: Mandanda - Azpilicueta, Diawara, N'Koulou, Morel - Diarra, Kaboré - Valbuena, Lucho González (73. Amalfitano), André Ayew (89. Sabo) - Rémy (71. Jordan Ayew)

Borussia Dortmund:Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - Bender, Kehl - Götze, Kagawa (63. Blaszczykowski), Großkreutz (63. Perisic) - Lewandowski (72. Barrios)

Schiedsrichter: Eriksson (Schweden)

Zuschauer: 30.000

Tore: 1:0 André Ayew (20.), 2:0 Rémy (62.), 3:0 André Ayew (69./Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Morel / Hummels Gelb-Rote Karten: Jordan Ayew (90.+3/Unsportlichkeit)

Beste Spieler: André Ayew, Rémy