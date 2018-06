Hannover 96 - Standard Lüttich 0:0

Hannover 96 ist mit einem 0:0 gegen Standard Lüttich in die Gruppenspiele der Europa-League gestartet. Der defensivstarke belgische Pokalsieger ließ nur wenige Chancen der zumeist ideenlos angreifenden Niedersachsen zu. Statt begeisternden Fußball sahen die Zuschauer über weite Strecken nur biederes Handwerk.

Dennoch lobte Trainer Mirko Slomka seine Mannschaft. "Wir wollten mit alles Macht den Treffer erzwingen, haben aber nicht den Weg gefunden. Die Mannschaft hat nach dem 0:3 in Stuttgart eine gute Reaktion gezeigt", sagte er. "Das 0:0 lässt uns noch alle Chancen." Sportdirektor Jörg Schmadtke sagte, dass das Unentschieden "ein Erfolg" sei.



Dabei ist Hannover 96 durch das Heimremis schon nach einem Spieltag in der Gruppe B unter Zugzwang. Am 29. September müssen die Deutschen bei Worskla Poltawa mehr zeigen, um ihre Chancen auf das Weiterkommen zu wahren. Die Ukrainer verloren ihre erste Partie beim FC Kopenhagen mit 0:1.



Die Fans hatten auf diesen Abend hingefiebert. Doch ihre Euphorie sprang nicht auf die Mannschaft über. Zwar erspielten sich die Gastgeber Feldvorteile, doch zündende Ideen und klare Torchancen waren Mangelware. Immer wieder fehlte die Präzision beim letzten Pass.



Auch die Rückkehr des zuletzt verletzten Mohammed Abdellaoue brachte keinen Schwung in den Angriff der Niedersachsen. Der Norweger wirkte noch lange nicht fit nach seiner Oberschenkelverletzung und wurde in Halbzeit zwei durch Ya Konan ersetzt. So war eine Einzelleistung von Jan Schlaudraff (40.) noch die beste Chance, als er mit einem feinen Lupfer über Standard-Torwart Sinan Bolat nur die Latte traf.



Hannover selbst geriet gegen die biederen Belgier selten in Gefahr. Lüttich überzeugte lediglich mit einer sicheren Deckung, Offensivaktionen hatten Seltenheitswert. So fiel der Ausfall des Linksverteidigers Christian Schulz in der 96-Deckung kaum ins Gewicht.

Nach der Pause wurde die Überlegenheit des Bundesligisten noch größer. Aber weiterhin dasselbe Bild: kein Schwung, kaum Ideen, wenige Chancen. So tauchte Ya Konan (66.) einmal bei einem Kopfball gefährlich vor dem Tor der Gäste auf. Der Tabellensechste der Vorsaison der belgischen Jupiler League verlegte sich auf das Kontern. 96 hatte Glück, dass die Lütticher die Schnellangriffe nicht konsequent zu Ende spielten.

In der Schlussphase brachte der eingewechselte Moritz Stoppelkamp den lange vermissten Schwung in das 96-Spiel. Sein Schlenzer in der 83. Minute flog am Standard-Gehäuse vorbei. Am Ende konzentrierten sich die Belgier nur noch auf das Halten des Ergebnisses.



Hannover 96: Zieler - Chahed, Haggui, Pogatetz, Cherundolo - Schmiedebach (82. Stoppelkamp), Pinto (75. Hauger) - Stindl, Rausch - Schlaudraff, Abdellaoue (46. Ya Konan)

Standard Lüttich: Bolat - Opare, Felipe, Kanu, Pocognoli - Vainqueur, Buyens - Berrier (82. González), Mujangi (74. Buzaglo), van Damme - Cyriac (67. Tchite)



Schiedsrichter: Stavrev (Mazedonien)

Zuschauer: 42.450

Gelbe Karten: Stindl / Felipe, Vainqueur, van Damme