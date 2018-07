Man hat schon dümmere Fußballbücher gelesen als Den feinen Unterschied , aber Philipp Lahm muss sich fragen, ob es klug war, dieses Buch zu veröffentlichen. Der Vorabdruck von drei Kapiteln in der Bild -Zeitung hat eine Debatte um den angeblichen Intriganten Lahm ausgelöst. Auch vor, während und nach dem heutigen Spiel gegen Österreich, in dem sich die DFB-Elf endgültig für die EM qualifizieren kann, wird das Thema eine Rolle spielen. Das Buch könnte auf lange Sicht Lahms Status als Kapitän der Nationalmannschaft beeinflussen.

Joachim Löw, über den in Lahms Werk nur gute Worte fallen, hat in dieser Woche seinen Klassensprecher gemaßregelt, sanft, aber deutlich. Fürs Erste hat Löw das Thema abgehakt, er braucht Lahm als Verteidiger und Kapitän. Dem Fußballlehrer ist es ohnehin lästig, schlechte Kopfnoten in der Öffentlichkeit verteilen zu müssen. Doch er war in der Plficht, er hat Jürgen Klinsmann viel zu verdanken, und er hat denselben Berater. Lahm beschreibt Klinsmann in taktischen Dingen überraschend offen als Leichtgewicht, darüber soll dieser ziemlich angefressen sein. Klinsmanns Verdienst als Projektleiter Sommermärchen ist Lahm nur eine Randnotiz wert.

Wie reagieren eigentlich Lahms Mitspieler? Über sie äußert sich der Verteidiger nicht kritisch oder entblößend. Wenn Lahm über Fehler schreibt, dann sind es seine eigenen. Offen spricht er an, dass er sich im EM-Halbfinale 2008 von einem Türken ausspielen ließ und im Finale gegen Spanien sich irrtümlicherweise auf Torhüter Jens Lehmann verließ. Beide Aktionen führten zu Gegentoren.

Daher wird der Gang vor den Mannschaftsrat, bestehend aus Arne Friedrich, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose und Per Mertesacker, für den "Verräter" Lahm kein schwerer. Zumal vor allem Friedrich und Mertesacker als Gegner von Michael Ballack gelten, Lahms Vorgänger. Unter dem alten Kapitän war die Mannschaft bei der EM 2008 enorm zerstritten, das wird aus Lahms Ausführugen deutlicher, als das bislang bekannt war. Auch wenn er keine Namen nennt, weiß der Leser: Es geht um Ballack, der beispielsweise David Odonkor nach der Kroatien-Niederlage heruntergeputzt haben soll. Zum Missfallen vieler Mannschaftskameraden.