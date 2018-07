Jupp Heynckes Mannschaft hatte einen optimalen Start erwischt: Erster Angriff, erster Torschuss, erster Treffer. Am Ende hat der deutsche Rekordmeister mit einem unentschieden beim SSC Neapel das Minimalziel erreicht und Kurs auf das Achtelfinale in der Champions League gehalten. "Wir hätten natürlich lieber gewonnen", sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes nach dem Match, "aufgrund der zweiten Halbzeit wäre das auch nicht unverdient gewesen".

Vor 60.000 Zuschauern hatte Toni Kroos die Bayern bereits in der 2. Minute in Führung gebracht. Neun Minuten nach seinem zweiten Champions-League-Treffer tauchte Kroos erneut vor dem Tor der Gastgeber auf, bekam diesmal nach Vorlage von Bastian Schweinsteiger den Ball aber nicht unter Kontrolle. Mario Gomez und Jerome Boateng verpassten mit einem Distanzschuss beziehungsweise einer Volleyabnahme die Führung der Gäste auszubauen.

Dann fiel der Ausgleich für die Gastgeber: Zuerst ließ Kapitän Philipp Lahm auf der linken Abwehrseite Maggio zum Flanken kommen. In dessen flache Hereingabe rutschte Badstuber und fälschte den Ball ins eigene Tor ab. Nationalkeeper Neuer war chancenlos. Für Torhüter Neuer war es das erste Gegentor nach 1146 Pflichtspielminuten. "Es war mir nicht wichtig wegen der Gegentore, sondern damit wir das Spiel hier gewinnen", betonte Neuer. Es sei "schon schwer hier zu bestehen. Napoli hat uns das Leben schwer gemacht".

Die harte Prüfung in der hitzigen Atmosphäre war für die Bayern aber noch nicht beendet. Immer wieder musste die Partie, in der es insgesamt neun Gelbe Karten gab fünf Bayern/vier Neapel, nach Nickeligkeiten unterbrochen werden.

Die große Chance zum "Dreier" vergab Torjäger Mario Gomez, dessen zu schwach geschossener Handelfmeter Morgan de Sanctis im SSC-Kasten sicher halten konnte (49.). Trotz des Unentschiedens führen die Münchner die Tabelle der Gruppe A mit 7 Punkten vor den Italienern (5) weiter an. In zwei Wochen kommt es in München zum Rückspiel.

SSC Neapel: De Sanctis - Campagnaro, Cannavaro, Aronica - Maggio, Inler (90. Santana), Gargano, Zúñiga - Hamsik (90.+2 Mascara), Lavezzi - Cavani (81. Dzemaili)

Bayern München: Neuer - Boateng, Badstuber, van Buyten, Lahm - Timoschtschuk, Schweinsteiger - Müller, Kroos, Ribéry (90. Alaba) - Gomez (90.+4 Luiz Gustavo)

Schiedsrichter: Benquerença (Portugal)

Zuschauer: 60.000

Tore: 0:1 Kroos (2.), 1:1 Badstuber (39./Eigentor)

Besonderes Vorkommnis: De Sanctis (SSC Neapel) hält Handelfmeter von Gomez (49.)

Gelbe Karten: Cannavaro, Lavezzi, Maggio, Zúñiga / Badstuber, Kroos, Müller, Ribéry, Schweinsteiger

Beste Spieler: De Sanctis, Maggio / van Buyten, Kroos