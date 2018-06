Hamburger SV - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (0:1)

Auch mit Thorsten Fink kann der Hamburger SV seine Heimschwäche nicht ablegen. Die Hanseaten kamen im Kellerduell gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht über ein Remis hinaus und bleiben damit im zehnten Heimspiel in Serie sieglos. Pierre de Wit traf am Sonntag in der 38. Minute zur Lauterer Führung, Paolo Guerrero (65.) erzielte den Ausgleich für die Hamburger. Nach dem Platzverweis für Slobodan Rajkovic spielten die Gastgeber fast 70 Minuten nur mit zehn Mann.

Der HSV verbesserte sich mit nun 9 Punkten auf Relegationsplatz 16, Kaiserslautern (12 Punkte) kletterte auf Rang zwölf. Einen Tag nach seinem 44. Geburtstag bekam der in der Bundesliga weiter sieglose HSV-Trainer Fink auf dem Platz keine Geschenke: Neben der frühen Unterzahl wurde zudem ein weiterer Treffer Guerreros wegen Handspiels nicht anerkannt. Die Negativserien beider Teams hielten: Hamburg ist nun 225 Tage zu Hause sieglos, Lautern hat seit zehn Jahren nicht mehr an der Elbe gewonnen.

Im Vergleich zum in der Verlängerung mühsam erkämpften Pokalsieg in Trier hatte Fink seine Anfangself auf sechs Positionen umgestellt. Für den verletzten Mladen Petric (Muskelfaserriss) spielte der Schwede Marcus Berg im Sturm neben Paolo Guerrero. Lautern brachte anstelle von Itay Shechter als einzige Spitze Dorge Rostand Kouemaha.

Hamburg erarbeitete sich in der Anfangsphase ein spielerisches Übergewicht, die Gäste aber hatten die Torchancen. De Wit schoss am Tor vorbei, kurz später war der HSV-Schlussmann Jaroslav Drobny gegen Florian Dick und Kouemaha gleich doppelt gefordert.

Nach einem Zweikampf an der Außenlinie mussten die Gastgeber nach gut 20 Minuten in Unterzahl spielen: Slobodan Rajkovic traf mit seinem Ellenbogen Christian Tiffert im Gesicht. Der Lauterer Kapitän wurde mit einer stark blutenden Platzwunde minutenlang am Spielfeldrand genäht, der Schiedsrichter Markus Schmidt zögerte nicht und zeigte trotz Proteste der Hanseaten Rot.

Fink reagierte, schickte Heiko Westermann vom Mittelfeld in die Innenverteidigung, Berg wurde gegen Dennis Diekmeier ausgewechselt. Marcell Jansen hätte mit einem Gewaltschuss ans Lattenkreuz kurz darauf beinahe den Ausgleich erzielt, doch der Ball überquerte die Torlinie nicht.

Die Umstellungen brachten keine Ordnung in die HSV-Abwehr. Konstantinos Fortounis konnte ungehindert auf de Wit zurückpassen, der sein erstes Tor für Kaiserslautern erzielte. Den Reflexen des hellwachen Drobny war es zu verdanken, dass es vor der Pause nicht schon 0:2 aus Sicht des HSV stand.

Der vermeintliche Ausgleich durch Guerrero (58.) wurde in der zweiten Hälfte dann wegen Handspiels des Peruaners zu Recht abgepfiffen, doch sieben Minuten später erzielte der Stürmer per Kopf den Ausgleich. Lautern hatte seine spielerische Linie in der zweiten Hälfte verloren. Die schwache, hektische Schlussphase hatte keinen Sieger verdient. Tiffert verfehlte in der Nachspielzeit das Hamburger Tor nur knapp.

Hamburger SV: Drobny - Westermann, Rajkovic, Bruma, Aogo - Kacar (83. Tesche), Rincón - Töre (81. Lam), Jansen - Berg (38. Diekmeier), Guerrero

1. FC Kaiserslautern: Trapp - Dick, Amedick, Abel, Bugera - de Wit (75. Shechter), Kirch - Sahan (67. Sukuta-Pasu), Tiffert, Fortounis (90. Petsos) - Kouemaha

Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)

Zuschauer: 55.348

Tore: 0:1 de Wit (38.), 1:1 Guerrero (65.)

Gelbe Karten: Diekmeier (1), Westermann (3) / Kouemaha (1), Sukuta-Pasu (3)

Rote Karten: Rajkovic (22./grobe Unsportlichkeit) / -

Beste Spieler: Drobny, Guerrero / Tiffert, de Wit