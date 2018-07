Wer spielte wie gegen wen?

SC Freiburg – Bayer Leverkusen 0:1

Bayern München – 1. FC Nürnberg 4:0

FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim 3:1

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund 1:1

VfL Wolfsburg – Hertha BSC Berlin 2:3

Borussia Mönchengladbach – Hannover 96 2:1

FSV Mainz 05 – Werder Bremen 1:3

1. FC Köln – FC Augsburg 3:0

Hamburger SV – 1. FC Kaiserslautern

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Gladbach gegen Hannover 96. Auch weil der momentan begehrteste junge Mann in diesem Spiel zeigte, weshalb er so gefragt ist. Einige nennen Marco Reus inzwischen nur noch den 18-Millionen-Euro-Mann. So viel Geld würde es den FC Bayern kosten, den 22-Jährigen zum Saisonende aus seinem Vertrag rauszukaufen. Momentan tun die Münchner und Reus alles, damit es im kommenden Sommer genau so kommt. Fast alle wichtigen Verantwortlichen des Bald-Wieder-Meisters (siehe Frage zwei) sagen derzeit, wie gerne sie Reus verpflichten wollen. "Dafür kann ich ja nichts" sagt der Offensivspieler, grinst und zeigt, wieso er jeden einzelnen Euro wert ist. Beim 2:1 gegen Hannover rannte, dribbelte, lupfte, grätschte, passte und schoss er, als sei er nur dafür auf die Welt gekommen. Beide Tore erzielte Reus. Das erste mit links, das zweite mit rechts, wobei auch das wie mit links gemacht aussah.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Die Heimspiele des FC Bayern sind in diesen Wochen so überraschend wie die Uhrumstellung und der Herbstanfang. 22:0 lautet das Torverhältnis der vergangenen fünf Heimspiele, gegen Nürnberg ging es 4:0 aus. Der Club war ein Trainingsgegner, der Gomez, Ribéry, Schweinsteiger und Lahm das Wochenende auflockerte. Gäbe es momentan keine Schiedsrichterdebatte, hätte Theo Zwanziger Zeit für die wichtigen Dinge, dann würde der DFB sich was einfallen lassen: Zwangswiedereinführung des Liberos Franz Beckenbauer oder alle künftigen Bayern-Heimspiele nur noch zu zehnt.

Wie verlief das Topspiel?

ZEIT ONLINE twittert ein Topspiel des jeweiligen Spieltages live. Die Partie Stuttgart gegen Dortmund hat der als Heinz Kamke bekannte Blogger für uns verfolgt. Alle Tweets zum Spiel können Sie hier nachlesen.



zeitonlinesport Würde ich jetzt etwas zu Kehls Foul sagen, könnte man wohl vermuten, ich sei gar nicht unparteiisch. (hk)

zeitonlinesport (Irgendwas mit Tasci und tänzeln.) (hk)

zeitonlinesport Kagawa lässt erahnen, wieso er letztes Jahr auf dem Weg zum Spieler der Saison war. Nur der Abschluss klappt noch nicht wieder so ganz. (hk)

zeitonlinesport Tasci tänzelt Kagawa gerade noch den Ball vom Fuß. (hk)

zeitonlinesport Was Tasci kann, kann Piszczek schon lange. Elegante Rechtsdrehung im Dreivierteltakt gegen zwei Stuttgarter. (hk) Genug getanzt.

Wer stand im Blickpunkt?

Die Schiedsrichter. Der DFB ist der Meinung, Steuern zu hinterziehen ist Privatsache. Deshalb sollen am Wochenende mindestens sieben Schiris in der ersten und zweiten Liga gepfiffen haben, gegen die die Staatsanwaltschaft ermittelt. Viele Journalisten haben das in den vergangenen Tagen kritisiert, heftig natürlich. "Hält der Fußball das aus?", fragte beispielsweise die Süddeutsche Zeitung . Nun ja, für ein Fußballspiel ist es vermutlich nicht existenziell, ob und wie viele Steuern der Schiri bezahlt hat. Einige der Stadionbesucher hat die ausführliche Berichterstattung über den Steuerskandal jedoch beeinflusst. Sie riefen im Chor: "Schiri, wir wissen, wie viele Steuern du zahlst!"