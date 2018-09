ZEIT ONLINE: Herr Draisaitl, was ist schwieriger: eine Eishockey-Zweitligameister zu motivieren, der nicht aufsteigen darf oder einem DEL-Tabellenschlusslicht Beine zu machen, der nicht absteigen kann?

Draisaitl: Als Trainer hast du solche Fragen auszublenden, sonst macht man seinen Job nicht professionell. Das ist ein Tagesgeschäft, in dem man die Aufgabe nehmen muss, wie sie kommt – auch wenn die Aufstiegsregelung gewöhnungsbedürftig ist. Jetzt bin ich hier in Nürnberg und versuche zusammen mit der Mannschaft und allen Verantwortlichen das Optimum herauszuholen. Es tut mir für die Ravensburger Spieler leid, die sportlich den Aufstieg errungen haben, aber als Team nicht aufsteigen dürfen. Das ist nicht wirklich fair.

Peter Draisaitl Peter Draisaitl, Jahrgang 1965, spielte für die Adler Mannheim, Kölner Haie, Moskitos Essen und Revierlöwen Oberhausen. 146 Mal trat er für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft an. Seit dem Jahr 2001 arbeitet er als Trainer für verschiedene deutsche Clubs.

ZEIT ONLINE: In keiner anderen Profisportart wird einem in Deutschland ein sportlicher Aufstieg verwehrt – nur im Eishockey präsentiert sich die höchste Liga als geschlossene Gesellschaft. Warum ist das so?

Draisaitl: Ich war immer ein Freund einer normalen Auf- und Abstiegsregel im Eishockey, wie das in anderen Sportarten üblich ist. Ich glaube, der Sport Eishockey würde insgesamt davon profitieren. Aber das ist eine Frage des Geschäfts. Einige DEL-Clubs spielen in großen Hallen, da pochen Geldgeber auf Planungssicherheit. Ravensburg ist ja vor den internationalen Sportsgerichthof CAS gezogen. Doch zum Aufstieg hat es trotzdem nicht gereicht. Schade.

ZEIT ONLINE: Sie sind nach der Entscheidung des Sportgerichtshofs als Trainer in Ravensburg zurückgetreten. Wenn Sie das sportliche und wirtschaftliche Potenzial von Ravensburg und ihrem neuen Verein Nürnberg miteinander vergleichen, hätte Ravensburg auch das Zeug für die DEL gehabt?

Draisaitl: Ich hätte sehr gerne mit Ravensburg in der DEL gespielt. Wenn man an der Infrastruktur und am Kader noch ein bisschen investiert hätte, hätte Ravensburg auf alle Fälle das Potenzial von kleineren Erstligisten wie Augsburg oder Straubing gehabt. Es kam aber nicht so und deshalb bin ich froh, dass mir Nürnberg dieses Angebot unterbreitet hat. Das ist hier ein stabiler Standort mit einer tollen Eisarena, einem fantastischen Umfeld. Als Trainer will man immer in der ersten Liga spielen.

ZEIT ONLINE: Erst kürzlich hat der Deutsche Eishockey Bund mit den DEL-Ligavorständen einen Vertrag bis 2018 abgeschlossen, der einen sportlichen Aufstieg in die DEL erneut grundsätzlich verhindert. Warum agiert der Verband so wettbewerbsverzerrend?