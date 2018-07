Hannover 96 - FC Kopenhagen 2:2 (1:0)

Weiter ungeschlagen, aber Sekunden vor Schluss den ersten Heimsieg verschenkt – Hannover 96 ist trotz zweimaliger Führung nicht über ein Remis gegen den FC Kopenhagen hinausgekommen. Der Bundesligist gab den ersten Sieg in der Europa League in der 89. Minute aus der Hand, als Cesar Santin den Treffer zum 2:2 erzielte. Hannover 96 bleibt zwar auch im dritten Gruppenspiel unbesiegt, tritt aber auf der Stelle. "Es war vielleicht die internationale Erfahrung, die uns heute ein bisschen gefehlt hat", sagte Trainer Mirko Slomka.



Christian Pander (29. Minute) und Sergio Pinto (81.) hatten ihre Mannschaft jeweils in Führung gebracht. Drei Tage vor dem Meistschaftsduell gegen den FC Bayern hatte aber schon Dame N'Doye (67.) zwischenzeitlich die Hoffnungen Hannovers auf einen Sieg gedämpft. Hannover 96 hat damit auch in drei Partien fünf Punkte geholt.



Dabei ging die Rechnung von Trainer Mirko Slomka erstmal auf. Mit geballter Offensive wollte er Kopenhagen von Beginn an unter Druck setzen. Rechtzeitig fit meldete sich Jan Schlaudraff, nachdem er wegen seiner Patellasehnenverletzung beim 0:2 gegen den 1. FC Köln noch schmerzlich vermisst worden war. Mit Didier Ya Konan und Mohammed Abdellaoue bildete Schlaudraff erstmals das Angriffstrio. Doch anfangs fanden die Niedersachsen trotz deutlich mehr Spielanteilen keinen Weg durch die starke Deckung der Dänen.



Und wenn, dann war es meist Pander, der sein Glück versuchte. In der 7. Minute wurde sein Schuss aber ans Außennetz abgefälscht. 20 Minuten später parierte Keeper Johan Wiland den nächsten Pander-Schuss. Beim dritten Versuch klappte es. Kopenhagens brasilianischer Profi Claudemir spielte den Ball gut zwanzig Meter vor dem eigenen Tor quer genau auf Pander. Der sehr gut aufgelegte Abwehrspieler nahm den Ball an, schaute und zirkelte die Kugel am Kopenhager Keeper vorbei ins Netz.



Nachdem Hannover einige Minuten die Partie zwar kontrolliert hatte, aber weitere Chancen ausgeblieben waren, drehte die Mannschaft kurz vor der Pause noch einmal richtig auf. Zuerst verzog aber Ya Konan nach Vorarbeit von Schlaudraff und Abdellaoue, dann scheiterte Schlaudraff selbst an Kopenhagens schwedischem Torwart Wiland. Vom dänischen Rekordmeister war so gut wie nichts zu sehen, auch nicht von dem gefürchteten Torjäger Doye.



Unmittelbar nach dem Seitenwechsel stieß Abdellaoue mit Keeper Wiland bei einem Kopfballversuch zusammen. Der Norweger musste kurz behandelt werden, konnte aber weiterspielen. Anschließend spielte Hannover zu passiv und versäumte eine Vorentscheidung. Die Strafe: Der Ausgleich durch den Kopfballtreffer von N'Doye, den 96-Towart Ron-Robert Zieler nicht abweren konnte. Nachdem Pinto mit einem guten Schuss wieder für den Ausgleich gesorgt hatte, machte Santin den Ausgleich.



Hannover 96: Zieler - Cherundolo, Haggui, Pogatetz, Schulz (72. Rausch) - Ya Konan, Stindl, Pinto, Pander - Schlaudraff (78. Stoppelkamp), Abdellaoue (84. Lala)

FC Kopenhagen: Wiland - Thomsen, Ottesen, Sigurdsson, Bengtsson - Delaney - Bolaños, Claudemir (54. Kristensen), Grindheim (84. Santin), Diouf (70. Oviedo) - N'Doye



Schiedsrichter: Duhamel (Frankreich)

Zuschauer: 43.100

Tore: 1:0 Pander (29.), 1:1 N'Doye (67.), 2:1 Pinto (81.), 2:2 Santin (89.)



Gelbe Karten: - / Delaney, Grindheim

Beste Spieler: Pander, Schulz / Grindheim, N'Doye