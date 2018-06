ZEIT ONLINE: Herr Toprak, Sie haben seit knapp einer Woche einen türkischen Pass. Wie ist das, wenn man eines Morgen aufwacht und weiß: Ab heute bin ich Türke?

Ömer Toprak: Ob nun Türke oder Deutscher ändert nichts an meinem alltäglichen Leben. Ich bin immer noch derselbe Mensch. Nur auf dem Papier ist jetzt etwas anders.

ZEIT ONLINE: Wahrscheinlich werden Sie am Dienstagabend ihr Debüt für die türkische Nationalelf geben. Im Spiel ihrer Mannschaft gegen Deutschland vor ein paar Tagen hat man gesehen, dass im türkischen Team jeder gute Verteidiger gebraucht wird. War das auch ein Grund, sich für die Türkei zu entscheiden?

Ömer Toprak Ömer Toprak wurde 1989 im oberschwäbischen Ravensburg geboren. Mit 16 Jahren wechselte er ins Fußballinternat des SC Freiburg. Toprak wurde 2008 mit der U19 des DFB Europameister. Ein Jahr später erlitt Toprak bei einem Unfall auf einer Kartbahn schwere Verbrennungen, es drohte das Karriereende.

Toprak: Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht, habe viel mit meiner Familie diskutiert, alles abgewogen und bin zu dem Schluss gekommen: Ich fühle mich wohler, wenn ich für die Türkei auflaufe.

ZEIT ONLINE: Sie haben also nicht an das Schicksal ihres Abwehrkollegen Serdar Tasci gedacht, der sich einst für Deutschland entschieden hatte, jetzt aber sportlich den Anschluss verloren hat und von der Türkei mit Kusshand genommen werden würde?

Toprak: Nein, ich habe bei meiner Entscheidung an niemanden gedacht. Weil ich es bin, der am Ende damit leben muss. Im übrigen glaube ich, dass Serdar Tasci ein richtig guter Spieler ist, und es irgendwann wieder in die deutsche Mannschaft schaffen wird.

ZEIT ONLINE: Wenn Sie in der Familie diskutierten, was wurden denn da für Argumente ausgetauscht? Oder hat der Vater gesagt: Sohn, du musst!

Toprak: Nein, müssen muss man gar nichts. Ich habe mir bei meinen Eltern Rat geholt, aber am Ende habe ich auf mein inneres Gefühl gehört. Wenn Deutschland gegen die Türkei gespielt hat, war ich eben immer diesen Tick mehr für die Türkei. Besonders klar wurde mir das beim EM-Halbfinale 2008 und beim Hinspiel im Oktober. Am Ende hat das wahrscheinlich den Ausschlag gegeben.

ZEIT ONLINE: Was ist an Ihnen deutsch und was ist türkisch?

Toprak: Das ist schwer zu sagen. Ich fühle mich hier in Istanbul wohl, aber auch in Deutschland, da bin ich schließlich aufgewachsen. Ich merke, dass bei mir vor allem auf dem Fußballplatz die deutsche Disziplin durchschlägt. Im privaten Bereich merke ich, dass viele meiner Verhaltensweisen auf die türkische Mentalität zurückzuführen sind. Ich habe da vieles von meinen Eltern übernommen, ich bete zum Beispiel fünfmal am Tag. Obwohl das eigentlich nicht direkt mit der Nationalität zusammenhängt, spielt mein Glaube eine sehr wichtige Rolle.

ZEIT ONLINE: Der DFB beschwert sich schon seit einiger Zeit über vermeintlich aggressive Abwerbeversuche des türkischen Verbandes , vor allem durch den Deutschland-Scout und ehemaligen Bundesligaprofi Erdal Keser. Wie war das bei Ihnen?

Toprak: Erdal Keser hat vor zwei Jahren das erste Mal angerufen, als ich meinen Unfall hatte. Er hat einfach nur gefragt, wie es mir geht. Ein Verbandswechsel war lange eigentlich gar kein Thema, weil ich auch danach immer wieder verletzt war. Aber er hat sich in der Zeit immer erkundigt, wie es mir geht. Auch als es nicht so lief. So etwas freut einen natürlich.

ZEIT ONLINE: Und dann?

Toprak: Er kam oft nach Freiburg zu den Spielen, war auch bei uns zu Hause, hat auch mal mit meinen Eltern geredet.

ZEIT ONLINE: Haben Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt gedrängt gefühlt?

Toprak: Überhaupt nicht. Ich hätte immer sagen können: Stopp, ich will nicht!