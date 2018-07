Lieber Jogi,

manchmal frage ich mich, wie ich ohne Dich existieren konnte. Seit Du in mein Leben getreten bist, ist noch kein Tag vergangen, an dem ich mich nicht gefreut habe, dass Du da bist. Die vergangenen Jahre waren die schönsten meines Lebens. Das muss Liebe sein.

Wir sehen uns nur selten. Ein dutzend Mal im Jahr, öfter nicht. Und selbst dann stehst Du unten an der Seitenlinie, während ich vorm Fernseher oder im Stadion sitze und vor mich hin träume. Wegen Dir und des Spiels, das deine Idee ist.

Wenn deine Mannschaft spielt, tanzt sie manchmal. Ich auch. Das haben wir nur Dir zu verdanken. Du hast ihnen gesagt, wo sie hinlaufen sollen. Du hast ihnen gesagt, dass sie Tore schießen sollen. Seitdem rast mein Herz, wenn ich Deutschland spielen sehe. Du warst das Beste, was diesem Land passieren konnte. Weil Du ihm das Fußballspielen beigebracht hast.

Nach den Partien, im Pressegewühl, wirkst Du immer etwas gehetzt. Doch wenn immer ich durch die TV-Kamera in deine dunklen Augen schaue, spüre ich, dass uns etwas verbindet. Die Liebe zum schnellen Spiel, die Liebe zur Schönspielerei. Das Verlangen nach Zigaretten und gutem Wein. Im Grunde unseres Herzens sind wir beide Fußballromantiker.

Ich weiß, was Dich beschäftigt, wenn Du Dich nachts im Bett wälzt, wenn Du tagsüber visionierst. Du hast noch keinen Titel gewonnen, na und? Ich brauchte keine Pokale, um mich in Dich zu verlieben. Du bist das Beste, was mir passieren konnte.

Was musste ich vor Dir alles durchmachen. Es waren ach so graue Tage. Ich erinnere mich an den Kleinen mit den wenigen Haaren, den sie Terrier riefen. So ließ er auch spielen. An den Braungebrannten, der eine Viererkette für ein Schmuckstück für Frauen hielt. An den mit den grauen Locken, ein Netter zwar, aber kein Visionär. Und dann kam der Sonnyboy, der sich aus dem Staub machte, als es am Schönsten war. Du bliebst.

Es ist mir peinlich, aber auch das solltest Du wissen: Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Am Anfang, neben dem Sonnyboy, standest Du nur teilnahmslos rum. Du hattest diese seltsame Frisur und zu enge Hemden, die nur deine schmalen Schultern betonten. Mittlerweile habe ich all das liebgewonnen. Das Land hängt an Deinen Lippen. Franz ist vergessen. Du bist zur Mode-Ikone und zum Werbeträger geworden, obwohl man dich manchmal beim Popeln erwischt.

Du bist ein echter Anführer geworden. Du hast es mit den harten Kerlen aufgenommen. Die groben Ballack und Frings mochte ich noch nie.

Manchmal überlege ich, wie es wohl ohne Dich gekommen wäre. Dabei wird mir ganz schummrig. Mein Herz pocht dann heftig. Aus Furcht. Dann lege ich schnell eine DVD ein. Das Viertelfinale gegen Argentinien von vor einem Jahr, oder das Testspiel gegen Brasilien vor Kurzem. Und dann geht mir das Herz auf.

Deine

Thea Sechzehner